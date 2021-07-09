台中暫不開放餐飲業內用　業者空歡喜一場

中央疫情中心提7月13日微解封，台中市宣布「微微解」針對夜市以外的其他餐飲場所只要符合指揮中心指引可開放內用。市長盧秀燕今(9)日表示，考量台灣疫情仍不安定，且擔心全國餐飲業解封標準不一致，台中餐飲業者暫不開放內用。有業者抱怨，得知台中微解封開放餐廳內用後，下午聽到政策急轉彎，非常失望，讓業者空歡喜一場。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-09 16:34:12
中市府今下午舉行台中市疫情線上記者會，盧秀燕指出，中央昨日宣布三級警戒延長至7月26日，因為全國疫情仍然嚴峻，她認同此項政策；但另一方面，針對中央各部會宣布各行業、各場域「鬆綁」相關指引，引起全國民眾不同意見。對此，市府思考二個主軸，「台灣現在安全了嗎？」、「台灣現在可脫口罩了嗎？」，經研判疫情，市府決議台中現階段所有的餐飲業仍只能「外帶、外送，不能脫口罩內用」。
盧秀燕指出，南韓之前「微解封」，但現在單日爆發1千多例確診，已宣布要升級警戒四級，英國則是反覆封鎖多次，容易造成防疫疲勞，以及國家經濟與人民生活的不穩定；另外，北部幾個城市上午已宣布禁止餐飲業內用，若台中開放內用，恐造成北部人潮移動到中部，造成群聚風險，市府必須避免引起人潮和病毒的流動。
盧秀燕提到，中央流行疫情指揮中心今天下午2時召開記者會，媒體詢問各縣市餐廳禁內用不同調是否「逆時中」；對此，指揮官陳時中已說明目前仍在三級警戒，鬆綁部分仍屬於指引，各地方政府能夠因應各地疫情與民情，做出最適切的判斷，這沒有所謂同調不同調的問題。
盧秀燕表示，雖台中目前疫情相對平穩，市府必須「守住中台灣」，持續爭取疫苗提高施打率，市府也將視疫情滾動檢討餐飲業是否開放內用，感謝各業者的配合，請大家共體時艱一起面對疫情，以防疫為優先，繼續保持低度活動，讓疫情穩定後，大家才能回到安全安定的生活。
盧秀燕說，飲食業標準仍維持原來規定，只能外帶、外送，不能脫口罩內用。