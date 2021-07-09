駐海地大使館遭武裝分子潛入　外交部：警方逮捕11人

海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日在官邸遭刺殺，今（9）日驚傳我國駐海地大使館遭到武裝分子闖入。外交部表示，海地警方順利逮捕11名武裝犯嫌，過程平順，館舍除部分門窗遭歹徒破壞，所幸並無其他財產損失。





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外交部表示，我國駐海地大使館7日起因應摩依士總統遭刺殺事件，為安全起見關閉，駐館同仁改為居家上班；8日清晨駐館保全發現一群全副武裝可疑人士突破駐館防護潛入庭院，安全公司緊急通報駐館及海地警方。我國駐海地大使館接獲海地政府請求後，基於配合擒拿犯案歹徒，因此立刻同意海方警察進入大使館進行蒐捕行動，以期正義彰顯，並讓事件真相早日水落石出。海地警方於8日下午4時左右展開行動，順利逮捕11名武裝犯嫌，過程平順，犯嫌未有抵抗，已由海地警方帶回偵訊。





外交部指出，依據我國駐館回報，經初步檢視及盤點我國館舍除部分門窗遭歹徒破壞，所幸並無其他財產損失。外交部已請駐館加強使館安全維護並隨時注意後續相關發展。





外交部強調，摩依士總統7日遭刺殺身亡，海地全境進入戒嚴狀態，值此艱難時刻，我國政府重申支持喬塞德（Claude Joseph）代理總理帶領海地度過難關、恢復民主秩序，並針對此次暴力行為表達我方嚴厲的譴責。目前我國駐海地大使館暫停對外服務，所有人員居家辦公至7月9日，並將視情形延長。





海地警方表示，至少有28人涉及刺殺總統行動，已逮捕17名嫌犯。外電報導，有11人在台灣駐海地大使館遭逮。



