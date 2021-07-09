前立委爆有特權疫苗秘密基地 高市：莫須有指控打擊醫護
國民黨前立委陳宜民在政論節目上面說，他知道高雄有「特權疫苗秘密基地」，但不講是哪個醫院，遭台灣基進新聞部主任張博洋諷刺「他也沒有呼籲黨內同志不要插隊，真的不知道陳宜民教授到底是什麼心態？」，高雄市政府則痛批，所有莫須有的指控或是影射，甚至於是有抹黑的嫌疑，對醫護來說都是一個很沉重的打擊。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-09 16:43:57
國民黨前立委陳宜民日前參加政論節目時說「特權打疫苗的一大堆，真的是，這個是非常可怕的一個狀況。在高雄，我們就聽說，就是有所謂的秘密基地，這個民進黨自己的委員質詢的時候講的秘密基地，高雄就是有秘密基地，我就不要講在哪裡了，這我都知道的」，但當同台的民進黨立委林俊憲問在哪裡的時候，陳宜民卻又說「我不要，我不講哪個醫院」。
台灣基進新聞部主任張博洋認為，陳宜民說他知道高雄有秘密基地可施打特權疫苗，但是話說到一半欲言又止，並沒有把地點給講出來，「難道是因為你只有告訴黃昭順跟張顯耀嗎？那你有沒有把這個祕密告訴黨內其他同志？」，並批陳宜民若真知道有特權插隊打疫苗、也知道有秘密基地，卻沒有呼籲黨內同志不要插隊打疫苗，真的不知道這到底是什麼心態，呼籲這些國民黨人，按照規定來，該輪到你的時候就去打，才不至於最後會被黨內同志給出賣。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎則指出，在這樣子的一個防疫的緊鑼密鼓的階段，所有的醫院的醫護同仁也好、診所醫護同仁也好，高雄市的醫界以及防疫同仁，已經在這樣緊繃的一個氛圍之下持續工作了一年以上，所有莫須有的指控或是影射，甚至於是有抹黑的一個嫌疑，對第一線人員來說都是一個很沉重的打擊。
潘炤穎強調，對於這些辛苦在第一線不管是打疫苗，採檢，或是執行任何的一個任務的同仁也好，在大家談微解封或解封的時候，需要的是醫護同仁幫我們守住防疫最堅實的堡壘，也就是醫院，而不是在這時候去拆他們的台，所以要拜託各界給高雄市的醫護、防疫同仁，多一點支持和正面鼓勵。
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