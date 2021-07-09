保護綠衣天使！高雄郵局郵務投遞人員施打疫苗

中華郵政公司高雄郵局於今(9)日下午，在該局禮堂，為郵務投遞人員施打COVID-19疫苗，交通部常務次長祁文中到場慰勉郵務同仁這段日子為防疫工作日夜付出的辛勞，努力守護國人的健康安全，他說，外勤人員接種疫苗其目的，在保護郵政投遞人員自身外，同時也在保護社會大眾生命安全。
記者黃守作／高雄報導
2021-07-09 20:00:00
交通部常務次長祁文中，是由高雄郵局經理吳信陵陪同，到場慰勉要施打疫苗的350位郵務投遞人員，他說，中央流行疫情指揮中心上月宣佈自7月1日起擴大疫苗施打對象，除了原有第1到6類對象可接種疫苗外，新增第7類接種對象「維持國家安全及社會機能正常運作者」，其中包括全國第一線郵務處理人員，即是中華郵政外勤郵務士。 高雄郵局經理吳信陵表示，中華郵政自去年國內疫情發生後，即擔負起全國各地口罩、酒精的大量運送任務，近期電子商務宅配包裹大量增加，中華郵政全國郵遞系統更即時發揮使命必達的快速收投效率。
吳信陵指出，高雄郵局第一線外勤投遞人員將有1369人施打COVID-19疫苗，今(9)日第一批有350位第一線外勤投遞人員完成施打，將分5場辦理施打。
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