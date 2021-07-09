跟風指揮中心！超商「微解封優惠」懶人包一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲因應國內微解封，超商業者紛紛推出優惠活動。（圖／OK超商提供）

全家超商也表示，為了提供民眾適度放鬆、提振精神的購物方案，全家自7/13-15連續三天推出Let’s Café買一送一集章趣活動，會員於集章時間內購買指定Let’s Café品項1杯即可集1章，每1個章可兌換同品項商品，另外，「全家」也推出消暑方案，自7/12起至7/26推出蘋果派、吉比花生酷繽沙等買一送一優

惠，陪民眾一起解悶。