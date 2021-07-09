跟風指揮中心！超商「微解封優惠」懶人包一次看

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OKmart為了替疫情期間辛苦的消費者們打氣，也從7月13日至7月16日推出多項「微解封」優惠，有大杯莊園級美式或拿鐵買二送二，以及OKmall雲端購買大杯莊園級美式或拿鐵10杯可享5折優惠等，另外，多款早餐組合也只要超值45元起。
另外因應三級警戒延長，OKmart表示，相關防疫措施持續，消費者入店需進行「簡訊實聯制」、遵守安全距離，實施「結帳區等待線」控管店內人流，維持「一人一坪」的安全原則，另外，門市人員配戴醫療級口罩、酒精消毒與額溫測量及每隔8小時三班制進行門市環境清潔消毒等措施。自助熟食區也持續暫停，部分門市因消費需求，可由門市人員協助夾取來進行販售。
全家超商也表示，為了提供民眾適度放鬆、提振精神的購物方案，全家自7/13-15連續三天推出Let’s Café買一送一集章趣活動，會員於集章時間內購買指定Let’s Café品項1杯即可集1章，每1個章可兌換同品項商品，另外，「全家」也推出消暑方案，自7/12起至7/26推出蘋果派、吉比花生酷繽沙等買一送一優惠，陪民眾一起解悶。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。