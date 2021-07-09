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跟風指揮中心！超商「微解封優惠」懶人包一次看

▲因應國內微解封，超商業者紛紛推出優惠活動。（圖／統一超商提供）
▲因應國內微解封，超商業者紛紛推出優惠活動。（圖／統一超商提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-07-09 18:09:23｜2021-07-09 18:59:19

中央流行疫情指揮中心，昨（8）日公布7月13日起的微解封指引，不僅延長三級警戒至7/26，也同步公開相關適度鬆綁指引，也讓不少悶壞的民眾，可以適度外出、餐廳內用等。

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因應微解封新生活的啟動，統一超商7-ELEVEN率先首開第一槍，自7月13日起，推出限時3天的「微解封新生活」活動，包括CITYCAFE、CITY PRIMA、CITY TEA等CITY系列全品項任選第二杯半價優惠，而且為了鼓勵低接觸消費，特定期間使用5大支付工具，icash、悠遊卡等，消費滿額再打折。

OKmart為了替疫情期間辛苦的消費者們打氣，也從7月13日至7月16日推出多項「微解封」優惠，有大杯莊園級美式或拿鐵買二送二，以及OKmall雲端購買大杯莊園級美式或拿鐵10杯可享5折優惠等，另外，多款早餐組合也只要超值45元起。

▲因應國內微解封，超商業者紛紛推出優惠活動。（圖／OK超商提供）
▲因應國內微解封，超商業者紛紛推出優惠活動。（圖／OK超商提供）
另外因應三級警戒延長，OKmart表示，相關防疫措施持續，消費者入店需進行「簡訊實聯制」、遵守安全距離，實施「結帳區等待線」控管店內人流，維持「一人一坪」的安全原則，另外，門市人員配戴醫療級口罩、酒精消毒與額溫測量及每隔8小時三班制進行門市環境清潔消毒等措施。自助熟食區也持續暫停，部分門市因消費需求，可由門市人員協助夾取來進行販售。

全家超商也表示，為了提供民眾適度放鬆、提振精神的購物方案，全家自7/13-15連續三天推出Let’s Café買一送一集章趣活動，會員於集章時間內購買指定Let’s Café品項1杯即可集1章，每1個章可兌換同品項商品，另外，「全家」也推出消暑方案，自7/12起至7/26推出蘋果派、吉比花生酷繽沙等買一送一優惠，陪民眾一起解悶。

▲「全家」自7/13-15連續三天推出Let’s
▲「全家」自7/13-15連續三天推出Let’s Café買一送一集章趣活動。（圖／全家超商提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.84%76.16%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.65%82.35%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.71%9.29%
2021-07-06-2021-07-09
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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