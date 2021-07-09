NBA／當年砍70分被罵刷子 Booker如今成為太陽的領袖
在目睹Devin Booker今天瘋狂的表現之後，他的隊友Chris Paul表示不驚訝，畢竟前者過去都拿過70分了。有意思的是，當年負責防守他、賽後還和他互噴垃圾話的那位球員如今也在陣中。
記者黃建霖/綜合報導
2021-07-09 17:20:30
「Booker之前單場比賽拿過70分，你懂我的意思嗎？他能打出這樣的表現，就不會在任何情況下畏懼，就像我所說的那樣，他付出了努力，這是很多人沒有看到的。你只看了比賽，但你沒有看到訓練結束後的那些自主投籃，他就是為這樣的時刻而生的。」在贏下G2之後，Chris Paul給予小老弟超高評價。不過事實上，當年他破紀錄時得到的評價卻不只有褒獎，也伴隨著排山倒海的批評。
2017年還是二年級生的Booker在面對塞爾提克時，全場40投21中砍下70分，另外還有8籃板6助攻；打破了Tom Chambers的紀錄，成為隊史例行賽單場得分最高的紀錄保持人。
不過那場比賽最終太陽還是輸球了，也讓Booker多年來背負著數據刷子的罵名，有人認為他在意數據更勝於贏球。事實上那場比賽守他的Jae Crowder看到前者賽後還發文慶祝時，就嘲諷地說：「沒見過輸球還這麼高興的人。」
而Booker被嗆當然也不爽的立刻回擊，「反正你守不住我。」沒想到如今兩人成為隊友，Crowder此前受訪時也稱讚Booker已經成為那個可以在關鍵時刻站出來的人，就像當年和自己同隊的Isaiah Thomas一樣。
太陽如今已經取得系列賽2:0領先，在NBA歷史上在這種情況下被翻盤的僅有4支球隊，如果他們能堅持到底，那冠軍夢或許很快就能實現。