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疫苗施打率低又微解封　醫師籲：各縣市應不同標準

▲疫情指揮中心昨（8）日公告三級警戒再度延長，不過餐廳、電影院、健身房都能開始營業，場館、展覽等活動條件限制各有不同。（示意圖／NOWnews資料照）
▲疫情指揮中心昨（8）日公告三級警戒再度延長，不過餐廳、電影院、健身房都能開始營業，場館、展覽等活動條件限制各有不同。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-12 10:48:43

疫情指揮中心日前公告三級警戒再度延長，不過餐廳、電影院、健身房都能開始營業，場館、展覽等活動條件限制各有不同，聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，這樣的做法的確讓民眾看了一頭霧水，而且台灣疫苗接種率那麼低，Delta變異株疫情還在持續，中央制定這樣全國鬆綁的標準不適合。

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蘇一峰指出，台灣7月8日只有18人確診，創下兩周以來的新低，不過隔日又馬上回彈至30多人「讓地方有點嚇到」，本來說12日要解封又延到26日，但是其中又有一些形同解封的「特殊族群」，條件是如何討論出來也不得而知，有這樣的條件後，地方政府也出現不一樣的聲音，有人更嚴格，有人更寬鬆，「地方政府的判斷才是對的。」

這樣的寬鬆措施當然會隨著疫情狀況不同有所差異，反而是指揮中心訂定全國都適用的標準並不適合，「現在一個條件丟給全國『微解封』比較不適合，建議各個縣市可以訂定自己的做法。」蘇一峰認為，假如覺得不夠穩定也不需要貿然解封。

此外，台灣的低疫苗施打率也讓微解封風險更高，蘇一峰表示，台灣的疫苗施打率只比一成高一點，其實是不太夠的，國外基本上都要有60%的疫苗覆蓋率才能談社區免疫，「在台灣病毒傳給10個人只有一個人有打到疫苗，目前依靠的防疫手段就只有公衛措施和民眾自我防護而已，疫苗真的是打太少了！」

目前台灣已到手的疫苗有700多萬劑，扣掉目前300萬人次已接種第一劑，就算每天能打10萬劑，也要打1個多月才打得完，「這還是在未來都沒有其他疫苗到貨的狀態下。」，蘇一峰建議，Delta變異株還在蔓延，如英國等許多國家也針對醫護人員施打第三劑疫苗，使其對變種病毒擁有更高的保護力，如果台灣疫苗施打速率沒辦法更快，建議也可開始讓醫護施打第三劑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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