疫苗施打率低又微解封　醫師籲：各縣市應不同標準

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這樣的寬鬆措施當然會隨著疫情狀況不同有所差異，反而是指揮中心訂定全國都適用的標準並不適合，「現在一個條件丟給全國『微解封』比較不適合，建議各個縣市可以訂定自己的做法。」蘇一峰認為，假如覺得不夠穩定也不需要貿然解封。
此外，台灣的低疫苗施打率也讓微解封風險更高，蘇一峰表示，台灣的疫苗施打率只比一成高一點，其實是不太夠的，國外基本上都要有60%的疫苗覆蓋率才能談社區免疫，「在台灣病毒傳給10個人只有一個人有打到疫苗，目前依靠的防疫手段就只有公衛措施和民眾自我防護而已，疫苗真的是打太少了！」
目前台灣已到手的疫苗有700多萬劑，扣掉目前300萬人次已接種第一劑，就算每天能打10萬劑，也要打1個多月才打得完，「這還是在未來都沒有其他疫苗到貨的狀態下。」，蘇一峰建議，Delta變異株還在蔓延，如英國等許多國家也針對醫護人員施打第三劑疫苗，使其對變種病毒擁有更高的保護力，如果台灣疫苗施打速率沒辦法更快，建議也可開始讓醫護施打第三劑。
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