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范少勳衝浪衝成「水行俠」　1周6天往海邊跑

▲范少勳熱愛衝浪。（圖／舒跑Super S提供）
▲范少勳熱愛衝浪。（圖／舒跑Super S提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-09 22:00:00

范少勳接下運動飲料代言，化身台版「水行俠」，在廣告裡大展衝浪英姿。從小就是「水男孩」的范少勳，打趣說「看到浪就想追」，最猛的一次追浪經驗是連續2天熬夜翻班拍完殺青戲後，凌晨4點開車跑去海邊衝浪，范少勳笑說：「我真的很愛衝浪，只要一有空就會想去衝，沒有在拍戲時，一個禮拜基本上5到6天都在衝浪。」某一次衝浪因為不小心和朋友「撞板」，讓自己的腳刮傷而鮮血直流，他表示：「當下只是覺得刺刺的，上岸後才發現血用噴的，還好不用縫。」

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▲范少勳苦練平衡度及姿勢。（圖／舒跑Super
▲范少勳苦練平衡度及姿勢。（圖／舒跑Super S提供）
這是范少勳首次挑戰室內衝浪，一個腳踢翻轉浪板的動作，就花了4天的時間去練習，由於拍攝期間正值軋戲，敬業如他為了熟稔水性及「浪度」，特別把工作外的休息時間全奉獻給練習，有幾次拍戲到半夜，隔天一早他還自發性地前往場地去苦練平衡度及姿勢，練習過程中不斷地滑倒或是四腳朝天，讓他回家常瘀青片片，但對於愛衝浪的他可說甘之如飴，把瘀青當成成功標章。

▲范少勳運動神經發達。（圖／舒跑Super
▲范少勳運動神經發達。（圖／舒跑Super S提供）
而酷愛挑戰極限運動的范少勳，除了因為衝浪常受傷，自己還曾因為練彈簧床，而把手肘「折傷」成開放性脫臼，他表示：「那時候仗著自己覺得身體反應夠快，在沒有練習及詢問教練的狀況下去嘗試彈簧床，結果變成人生中最嚴重的一次運動傷害。經歷一次受傷之後，每次嘗試新的運動，最先要學習的事怎麼在跌倒或失控的時候保護自己。」下半年他將投入新劇《人浮於愛》拍攝，也很期待和乾媽郎祖筠共演舞台劇。

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