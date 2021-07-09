台大教授苑舉正飛上海打中國疫苗　嘆副作用：嘴巴讚不停

台灣大學哲學系專任教授苑舉正曾於6月時表示，要前往中國上海，「迫不及待要打祖國的疫苗」，因此引發爭議。本月7日他上傳影片，表示自己已經施打疫苗，副作用只有一個，就是「太愛顯擺了，太愛炫耀了，太高興了」，表示接種後沒有任何副作用，還感覺特別驕傲。





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苑舉正７日時上傳影片，分享在中國接種的心得，苑舉正表示，他已經結束在中國的隔離，也打完疫苗了。更稱打完以後只有一個副作用，就是「太愛顯擺了，太愛炫耀了，太高興了」，苑舉正稱自己逢人就說「中國的疫苗好的不得了」，沒有任何不適以外，感覺上還特別驕傲。





▲苑舉正接種中國疫苗後，拍影片大讚「中國疫苗好的不得了」。（圖／擷取自苑舉正的正舉苑頻道）

苑舉正表示，先前在影片中說中國隔離和防疫政策比台灣好10倍，對此他向大家道歉，「我錯了，不是10倍，是100倍」。他表示，中國的「14+7」（14天集中隔離和7天居家自主隔離）檢疫措施改變了他的未來，「整個14天當中，我做了4次核酸檢測，每次都很徹底，然後居家自主隔離的時候還要再做2次，非常非常地確實。」





苑舉正也在影片中批評，台灣對於疫情的態度，指出「新冠疫苗救不了台灣人，台灣是思想上有問題，台灣的思想更需要疫苗。」





苑舉正6月15日時曾經發佈影片，強調台灣人帶著嘲諷的語氣質疑他，「這麼愛大陸，怎麼不去打疫苗呢？」苑舉正接著表示，「我這不就來了嗎？我願意打祖國的疫苗，我想要打祖國的疫苗，甚至可以說，我迫不及待要打祖國的疫苗。」苑舉正在中國影音平台Bilibli十分活躍，更曾經透過影片表達自己的國家認同，稱「中國大陸就是我們的祖國」，亦曾經表示自己是「中國台灣人」，引發爭議。





對於中國疫苗也有人抱持不同看法，印尼一名女醫師曾對《BBC》指出，她接種了中國科興疫苗卻沒有出現效力，體內仍然沒有出現抗體。而《CNBC》報導也指出，在全球疫苗覆蓋率高但感染率也高的6個國家當中，5個國家都是仰賴中國疫苗。先前阿拉伯聯合大公國以及巴林也宣布要為接種中國國藥疫苗的民眾，施打第三劑輝瑞疫苗作為加強劑。









