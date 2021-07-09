人口販運問題報告｜台灣仍列第一級　NGO質疑報告公信力

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記者會中，桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達指出，漁工長年面對的老問題包括惡劣的勞動及生活條件、工時過長、薪資遭延發、肢體及言語暴力、缺乏政府勞動檢查及相關預防機制等等，這些狀況多年來未有改善，而台灣移工整體處境在疫情下也變得更加弱勢。此外，政府針對權宜船的監管長年缺乏，政府未建立法定程序對這些船隻稽核，例如惡名昭彰的大旺權宜船多次被指控侵犯漁工人權，卻仍於今年3月順利返回台灣港口。不過，漁業署上個月表示將對涉及嚴重人權侵害問題的權宜船下達禁令，期待未來能看到當局落實這項承諾。
汪英達表示，台灣政府在保障移工權益並增進其福祉上並未有積極作為，尤其是家事類移工和遠洋漁工仍被排除在《勞基法》之外，再加上遠洋漁業涉及人口販運、強迫勞動的情形，讓他質疑：「台灣真的符合TIP報告的第一級嗎？如果不符合那這份報告的公信力何在？」
宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華也表示，「台灣在12年來都是在第一級，其實只是達到最低標準而已，但政府只顧著慶祝他們的『成效』，這樣的評比將動搖臺灣政府打擊人口販運的努力，建議美國國務院在評比標準上可以做些調整，不然難以呈現各國侵犯人權的事實狀態」。
綠色和平臺北辦公室海洋專案主任李于彤表示，綠色和平組織東南亞辦公室於去年和今年所做的調查報告中，都指出台灣遠洋漁船面臨不當對待和強迫勞動的指控，結合美國勞動部的《童工與強迫勞動製品清單》，可以清楚指出強迫勞動在台灣遠洋漁業是存在的。因此，綠色和平組織也不認同今年報告的評比，並指出這不僅將誤導企業及消費者以為這些產品不涉及強迫勞動，也將使台灣政府以為不需要作出改善。
李于彤並提到，「台灣現行針對漁工的歧視性政策讓外籍漁工不僅未被保護，反而陷入更糟糕的處境。政府的聘僱系統包含兩層歧視，首先在船上工作的漁工與台灣員工的工作待遇就不同，漁工群體更被分為境內聘僱和境外聘僱，兩者的勞動條件、基本薪資都有落差，甚至主管機關也不同，遠洋漁工由漁業署管理而非勞動部」。
台灣人權促進會秘書長施逸翔指出，這個報告公布後所有媒體和公部門都在「歡慶」台灣維持在第一級，幾乎沒有去關注報告內容呈現的問題，因此必須提醒國際社會台灣在人口販運尤其是針對外籍移工上系統性失靈的問題。他也強調，「外籍漁工的勞動事務幾乎被歸在漁業署身上，而勞動部作為台灣勞動的主管機關，卻放任將近3、4萬的漁工被剝削及虐待，這是血淋淋的事實，但最重要的政府機關卻沒有看到」。
由於漁工人權侵害問題長年未見改善，針對如何才能促使台灣政府作出改變，李麗華回應，若政府可以改變的話早就改變了，而TIP報告也已經連續12年維持在一級，因此也不期待靠評比降級來敦促政府積極改善。她強調，目前可以做的事情是「強化移工自主組織能力」，並希望在將來透過賦權方式讓移工享有公民權和選舉權，擁有為自己發聲的地位和權利。針對此問題，越南移工移民辦公室主任Rev. Peter Nguyen Van Hung則表示，我們必須讓國際媒體和美國政府了解真實狀況，未來台灣若被降級，也許政府就會開始採取積極作為進行改善。
今年的TIP報告內容顯示，臺灣政府在人口販運的預防、懲治及保護的實踐力明顯不足，包含現行外籍漁工聘僱的雙軌制度導致遠洋及近海漁工在薪資與勞動標準不一，使遠洋漁工暴露於人口販運風險的機會增加、漁船的勞動檢查率低，以及未能積極依據臺灣《人口販運防制法》對人口販運嫌犯加以起訴與定罪等。