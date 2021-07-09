北市「微解封」三原則　柯文哲：內用與校園操場不開放

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柯文哲指出，百貨、賣場其餐廳附設餐廳及美食街、市場、夜市都禁止內用，一律只能外帶，服務人員須配戴面罩、口罩。北市圖書館採讀者不入館，由各館入口設置臨時櫃台提供借還書服務，採空間及時間分流，「先預約、後取書」，他呼籲市民多利用超商借還書或使用線上電子書。電影院則須全面佩帶口罩，同時全面禁止飲食，優先採預售票、落實實聯制，且採梅花座，並避免提供穿戴式、互動式或觸控式裝置，每場次進場前、散場後都要清潔、消毒。
在體育場館部分，北市體育局指出，只開放中低強度且非身體接觸之運動為限，包括棒壘球、桌球、羽球、網球、壁球、高爾夫、田徑、瑜珈、韻律、健身等25項。其中，桌球、羽球、網球等類似運動單一場或桌最多開放2人，壁球限1人，且單一空間容留人數室內不得多於20人，室外不得多於40人。體育活動則限職業運動賽、績優選手訓練、北市代表隊選拔及運動課程或營隊，但活動7天前必須提報防疫計畫及檢核表報請主管機關核准。
北市府指出，校園戶外操場、兒童新樂園、動物園、天文館、青發處都維持暫停開放。在藝文場館部分，展覽場館開放民眾入場參觀，但須採預約制，落實實聯制，各展間容留人數不超過100人，場館內公共區域禁止飲食，暫停兒童展廳、教育推廣活動、定時導覽、語音導覽機借用及穿戴、互動或觸控展示設施。另外開放表演團隊閉門排練攝錄影或線上直播，但須遵循防疫管理，包括每人1.5公尺之空間密度限制場館容留人數。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。