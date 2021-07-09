鹹酥雞攤夾「這物」超空虛！男喊一份百元 老饕眼睛全亮
台灣道地美食種類多樣，其中鹹酥雞攤讓不少老饕愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。不過，就有一名網友指出，到鹹酥雞攤買了一份100元的三角骨，但吃起來十分空虛，讓他無言詢問「想問各位點三角骨的可以解釋一下他有什麼魅力嗎？」對此，就引來老饕們分享美味關鍵。
編輯中心/綜合報導
2021-07-09 18:09:32
原PO於PTT八卦板上發文，表示某天到了鹹酥雞攤買點炸物當晚餐，當天就點了一份從沒吃過的三角骨，「發現大份的也不便宜要100塊，買來發現三角骨根本就低配版的排骨酥，肉少骨頭又多，吃完很空虛，倒不如拿錢多點一個雞排」。不過，這也讓他好奇詢問「想問各位點三角骨的可以解釋一下他有什麼魅力嗎？還是這是雞肉不要的部位搞出來的噱頭啊」。
貼文一曝光，就引來不少網友留言，「要會處理的，有些弄得不好吃」、「我之前以為三角骨是雞軟骨，點了超哭」、「雞軟骨才是王道」、「覺得噱頭根本以為在吃吃剩的鹹酥雞」、「軟骨才是王道+1」、「我也不覺得好吃，我覺得好吃的軟骨是雞腳踝，雞腿尾端跟雞腳連著的部位」、「都是骨頭，被老闆騙過一次就不買了」、「重點是貴，如果一份30是可以的」。
但也有老饕大讚直呼，「跟脖子一樣阿！啃起來很爽」、「好吃的三角骨至少一半是肉」、「三角骨最香了好嗎」、「好吃的真的好吃，夭壽的好吃」、「好吃的三角骨很香的」、「說都是骨頭的你遇到無良攤商了，好吃的三角骨至少一半是肉」。
據了解，三角骨是雞的肩胛骨連接雞翅膀的部位，是雞隻最常活動的肌肉，肉多又特別鮮嫩，不過一隻雞僅有兩支三角骨，處理起來費時費工，也因此增添了其食用價值。（編輯：陳雅雲）