飛夏威夷打疫苗超便宜？誘人票價背後原因曝光

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相較於搭乘美國聯合航空的台北飛美國西岸的經濟艙票價54,000元，或是長榮航空的台北飛美國西岸的經濟艙票價(新台幣64,000元到78,000元左右)，票價砍半成吸引台灣民眾的亮點。
不過，大家可能會疑惑，為什麼同樣飛到舊金山，再加飛到夏威夷的里程，可以搶到僅僅半價的機票？
原因是每家航空公司以收益管理(revenue management)的考量，對每種飛行旅程的定價所參考的關鍵。
航空公司第一考量為「市場需求」，決定票價高低的同時，會以「乘客願意付多少錢來買這張機票」為最主要考量，而不是「航程多遠」或「實際的成本」。
台北和舊金山之間的航段，是一個票價可以調得較高的市場，因為許多商務人士及家庭，都必須經常往返兩地，而對機票有相對高的需求。
相反的，對於台灣跟夏威夷之間的航段，機票的的需求是旅行觀光客為主，因此在疫情下這樣旅遊處在低谷的期間，機票的價格相對會拉得較低以促進機票的銷售。
相同的道理套在各航段都能運用，如香港飛倫敦的機票的價格，會遠遠高於台北經香港飛倫敦的機票價格。
這是因為香港有大量的商務人士往返英國倫敦的大量乘客需求，而且往往是由任職的公司提供機票、給付機票費用。上述理由，讓香港地區的乘客願意負擔較為高價的機票價格，航空公司也會對此航段，擬定出較高的機票價格。
第二個考量為「便利性」。航空公司知道旅客喜歡直達航班超過轉機航班，因此購買單純直飛的班機通常都會比較貴。
在這種情況中，美國聯合航空台北跟舊金山之間是直飛的，相當方便。然而前往夏威夷的旅客，還需要在舊金山轉機一次，會花費較多時間。為了吸引旅客，航空公司對需要轉機的行程會推出更低的票價。
總而言之，了解航空公司怎麼決定機票的票價可以幫助消費者找到像這樣極其划算的行程。因此若民眾尚未能在台灣接種疫苗，這可能會是一個選擇，比飛到其他地方還便宜的價格打疫苗，順便還能在漂亮的夏威夷島嶼渡假，CP值超高！
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