華儲新增1確診　鄭文燦：擴大居家隔離

針對華儲日前傳出有員工確診，桃園市長鄭文燦今（9）日說明疫情時表示，市府目前已採檢2388位，新增1例陽性確診個案，同時擴大匡列51位居家隔離，希望能盡速找出是否還有其他隱形感染者，確保將風險匡在防火牆內。
記者李春台/桃園報導
2021-07-09 18:26:47｜2021-07-09 18:27:06
鄭文燦指出，華儲專案首位確診者家住新北市，於7月5日確診後，市府第一時間區隔同辦公室的25位同仁，並展開華儲行政大樓擴大採檢作業，由於該大樓內除了華儲公司外，還有華航協力廠商及報關行、貨運承攬業者，人數相當多，目研市府已完成採檢2388位，還有擴大150位人員採檢，其採檢結果確定為陰性者有1537位，新增一位陽性反應員工（案15269），另外還有850位正在進行PCR採檢。
鄭文燦表示，雖然新增確診的案15269，Ct值超過30，但為確保整個職場及接觸活動範圍的風險管理，市府仍擴大居家隔離，其中職場46位、家庭人員3位、其他接觸者2位。
衛生局長王文彥針對有報導指稱案15269與第一位確診者同辦公室，卻沒被匡列一事做出說明，2人確實在同一層樓上班，但座位區中間有隔板，2人沒交談過，而且首例確診者為貨運部人員，主要工作地點在一樓，而案15269工作多在二樓，市府2輪疫調結果，都沒有相同的地方，因此2案是否為相互感染或獨立染疫，仍待進一步疫調釐清。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。