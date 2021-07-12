在台持居留證外籍人士能打疫苗了！權益一次看

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目前中央開放70歲以上民眾施打疫苗，包括70歲以上有居留證的外籍人士，只要持居留證和健保卡，都能到各大施打站接種疫苗。各地方政府針對疫苗施打分配實施略有不同，台北市評估目前新冠疫苗施打狀況與進度後，於6日宣布，開放第六梯次至68歲以上的長者、外籍人士在7月8日、9日兩天進行網站（https://reurl.cc/2rleX4）預約，預約時間分別為7月8日（週四）08:00-17:00及7月9日（週五）08:00-17:00或至額滿為止。若在預約期滿後還有剩餘的疫苗將會持續下修開放年齡，施打時間和地點亦會另行公佈。
高雄市在９日起施打70至71歲長輩，外籍有居留證人士70歲以上人士也可到大型施打站接種疫苗，只要持居留證和健保卡，都能到大型施打站預約和接種。
基本上在台灣工作的移工或外籍白領專業人士，均有居留證和健保卡，可依照各地方政府的公告前往或等待接種。
無居留證外籍人士
失聯移工、持旅遊簽證或短期簽證之外籍人士則不在接種範圍內，可向內政部移民署或相關單位請求協助。
台灣有身份證、已歸化之新住民權益等同國民
已歸化的新住民其施打疫苗之權益和規範等同於我國國民，可注意新聞發佈。指揮中心發言人莊人祥表示，COVID-19疫苗預約系統提前正式啟用，8日起供全國第9類及第10類對象意願登記，至12日下午5時止，希望最快能夠在16日開始接種。
莊人祥提醒，「疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記後，才能在接到通知後進行預約。系統 平台會按疫苗分配情形參照民眾所登記意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。