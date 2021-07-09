鄭文燦提3條件！同時具備則餐飲可開放內用

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另外餐廳百貨公司的美食區、美食廣場部份，鄭文燦表示，目前的疫情還沒有全部結束，也還沒有社區清零，仍然具有相當的風險，只要社區的風險存在，社區跟機構、餐廳、學校、工廠、醫院都有可能形成傳播鏈，因此市府決議目前還是「維持限外帶不內用。」
至於何時餐飲可恢復內用？鄭文燦提出3項條件，第一個是北北基桃是同一生活圈，人流移動，標準要一致；其二是群聚事件要結束，雖然近期包括台北、新北或桃園有些群聚事件的風險已經在可控的範圍內，但目前清零計畫仍然在進行，希望群聚事件能盡快落幕；第三是社區風險要降低，只有具備這三個條件具備，桃園市才會開放餐飲內用，而且內用要符合防疫規範，像是座位減半梅花座、人流管制等。
鄭文燦說，桃園市每一個微解封都會發布防疫指引公告，市府各局處針對中央所訂定的，不管哪些禁止、哪些微解封，屬於微解封的話，如果有的要有防疫計畫書，有的要有防疫SOP，這些都必須審查完成才能夠開放。目前包括夜市、餐廳及百貨美食街等仍維持限外帶、不內用，減少脫下口罩的時機；其他像是風景區、戶外型運動場，或是學校操場等，因為大家三級管制時間很久，需要有休閒散步的空間，因此這部分會配合中央政策，市府會制訂好防疫規範以後做微解封。
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