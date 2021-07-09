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鄭文燦提3條件！同時具備則餐飲可開放內用

▲北北基桃一致、群聚事件結束和社區風險降低，鄭文燦表示符合上述條件，才會開放餐飲內用。（圖／桃園市政府提供）
▲北北基桃一致、群聚事件結束和社區風險降低，鄭文燦表示符合上述條件，才會開放餐飲內用。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-09 18:44:23

全國三級警戒延長至7月26日，但中央疫情指揮中心將微解封部份，交給地方政府斟酌調整。桃園市長鄭文燦今（9）日表示，以桃園餐飲為例，4大夜市自7月13日起可復業，餐廳或百貨美食區則仍不開放內用；至於何時可改為內用，他也提出3項條件，包括北北基桃需標準一致、群聚事件要結束，以及社區風險要降低，只有這3項條件具備，桃園市的餐飲業才會開放內用。

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鄭文燦認為，桃園4大夜市目前自主停業至7月12日，雖然有些縣市的夜市早已復業，不過桃園市的夜市要到13日才能夠復業，且須符合防疫規範，包括戴口罩、面罩、食物罩，人流分流、實名制及排隊需保持社交距離等，最重要是「限外帶、不內用」。

另外餐廳百貨公司的美食區、美食廣場部份，鄭文燦表示，目前的疫情還沒有全部結束，也還沒有社區清零，仍然具有相當的風險，只要社區的風險存在，社區跟機構、餐廳、學校、工廠、醫院都有可能形成傳播鏈，因此市府決議目前還是「維持限外帶不內用。」

至於何時餐飲可恢復內用？鄭文燦提出3項條件，第一個是北北基桃是同一生活圈，人流移動，標準要一致；其二是群聚事件要結束，雖然近期包括台北、新北或桃園有些群聚事件的風險已經在可控的範圍內，但目前清零計畫仍然在進行，希望群聚事件能盡快落幕；第三是社區風險要降低，只有具備這三個條件具備，桃園市才會開放餐飲內用，而且內用要符合防疫規範，像是座位減半梅花座、人流管制等。

鄭文燦說，桃園市每一個微解封都會發布防疫指引公告，市府各局處針對中央所訂定的，不管哪些禁止、哪些微解封，屬於微解封的話，如果有的要有防疫計畫書，有的要有防疫SOP，這些都必須審查完成才能夠開放。目前包括夜市、餐廳及百貨美食街等仍維持限外帶、不內用，減少脫下口罩的時機；其他像是風景區、戶外型運動場，或是學校操場等，因為大家三級管制時間很久，需要有休閒散步的空間，因此這部分會配合中央政策，市府會制訂好防疫規範以後做微解封。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.65%82.35%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
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90.71%9.29%
2021-07-06-2021-07-09
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