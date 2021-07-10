馬來西亞新增9180人確診　再創疫情以來新高

（中央社記者侯姿瑩新加坡9日專電）馬來西亞實施全面封鎖措施已一個多月，但疫情仍居高不下，今天新增9180人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），再度刷新疫情爆發以來的單日新增確診人數紀錄。
大馬疫情嚴峻，醫療體系面臨沉重負擔，新加坡「亞洲新聞台」（CNA）報導，許多在前線抗疫的住院醫生已筋疲力盡並呼求協助。一名確診的住院醫生直言：「我們在第一線接觸疑似感染的人，我們也是每天24小時治療他們的人。若患者撐不下去，我們也是在旁陪伴他們的人，然而我們的未來卻沒有保障。」
馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天表示，馬國新增9180人確診，全國累計確診案例為81萬7838例。另新增77起死亡案例，累計病故人數為5980人。
諾希山昨天指出，馬國衛生部將針對實施加強行動管制令地區的10%人口進行病毒篩檢，優先檢測高風險族群。因此，預期每天新增確診人數將隨之增加。
馬國疫情延燒之際，星洲網報導，巴生河流域確診人數居高不下，當地一間野戰醫院將停車場改成臨時治療中心，收治部分病患。一名醫生指出，這個臨時治療中心配有醫療氣體供應系統，提供醫療照護。
今天也是馬來西亞疫情爆發以來，第二度單日新增確診人數破9000。「星報」（The Star）報導，在此之前，馬國最高單日新增確診病例數為5月29日的9020起。（編輯：黃自強）1100709