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東元少東黃育仁再開記者會　找老臣助陣籲黃茂雄出面闢謠

▲東元父子經營權之爭越演越烈，東元少東、也是菱光科技董事長黃育仁今（9）日再開記者會，找來東元老臣助陣。（圖／擷取自菱光科技線上記者會，資料照片）
▲東元父子經營權之爭越演越烈，東元少東、也是菱光科技董事長黃育仁今（9）日再開記者會，找來東元老臣助陣。（圖／擷取自菱光科技線上記者會，資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-07-09 20:48:16

東元父子經營權之爭戰火越燒越大，東元少東、也是菱光科技董事長黃育仁繼昨（8）日開記者會抨擊父親黃茂雄與東元董座邱純枝外，今（9）日再開記者會，找來東元老臣再度質疑黃茂雄與邱純枝的關係。而黃育仁也對父親的聲明一一反駁。至於東元股東會在即，有沒有把握贏得席次，他則說有相當的把握。

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東元少東、菱光科技董事長黃育仁昨（8）日召開線上記者會，認為父親東元集團會長黃茂雄做那麼多事，都是為了同一個人，也就是東元董事長邱純枝，質疑兩人關係。此舉讓黃茂雄昨晚發出聲明表示自己教子無方，對黃育仁的行為予以譴責，要他冷靜理智面對公司經營的現實，不要沈溺於個人權位的鑽營。另外，東元董座邱純枝今日則按鈴提出毀謗告訴。

黃育仁今日傍晚再開記者會，還找來曾在東元待了40多年的老臣陳良鑑，陳良鑑指出，他站在資深老員工的立場，對近來的紛擾感到憂心，希望能趕快解決。他說，東元股權紛爭很多說法，呼籲黃會長（黃茂雄）出面闢謠，尤其很多說法已經傳了很多年，連邱董（邱純枝）也沒出面說明。

「公司是不是非一個人不行？」陳良鑑認為這跟東元原本的文化不同，「董事長換兩個了，邱還在高位？」也質疑邱帶領的東元本業沒有繼續執業內牛耳，且他同樣質疑黃茂雄與邱純枝兩人的關係。而前監察院長王建煊日前投書媒體，建議黃茂雄裸退，陳良鑑也有感而發，希望黃茂雄能把棒子交給年輕人。

至於黃茂雄昨晚的聲明說黃育仁對女性不尊重，黃育仁今日反駁說自己擔任董座的公司，許多高階主管都是女性。至於東元有兩性平權嗎？他說一路以來董事會就只有邱董一位女性，直到這屆董事會人選提名才有其他2位女性出現。而他為了阿嬤跟媽媽的權益與心聲站出來，同樣是為幫女性，因此說他不尊重女性，他要嚴正澄清。

至於黃茂雄說黃育仁利用菱光科技董事長圖謀大位，黃育仁也反駁，董事長是個沉重的責任並不是大位，再加上董事長是由董事會通過，並非他一人可以控制。而針對邱純枝今天的提告，黃育仁認為就是迫害、排除異己，對於他提出的改革計畫，因為聽不進去所以乾脆杯葛與迫害。

面對父親黃茂雄說「教子無方」，黃育仁說他不多做評論，讓大家來評斷，「現在不合他的意，就變成『教子無方』」但他說，他從小就被父母教導，「東元不是我們家的」，如果要加入經營權，就要自己努力，他也到國外求學，知道獨立思考的重要性，不是什麼都聽爸爸的。他也說，東元從創辦第一天就是五個家族合夥，就是群體決策，但很不幸近幾年變成專制。

而東元股東會在即，媒體詢問有沒有把握贏得董事會幾席席次？黃育仁說他有相當的把握！董事會四組人馬裡面，自己這一派的應該是最多股權，但他也說，最多股權數能不能轉換成最多席次，還要再看最後結果。

 

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