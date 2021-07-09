東元少東黃育仁再開記者會　找老臣助陣籲黃茂雄出面闢謠

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黃育仁今日傍晚再開記者會，還找來曾在東元待了40多年的老臣陳良鑑，陳良鑑指出，他站在資深老員工的立場，對近來的紛擾感到憂心，希望能趕快解決。他說，東元股權紛爭很多說法，呼籲黃會長（黃茂雄）出面闢謠，尤其很多說法已經傳了很多年，連邱董（邱純枝）也沒出面說明。
「公司是不是非一個人不行？」陳良鑑認為這跟東元原本的文化不同，「董事長換兩個了，邱還在高位？」也質疑邱帶領的東元本業沒有繼續執業內牛耳，且他同樣質疑黃茂雄與邱純枝兩人的關係。而前監察院長王建煊日前投書媒體，建議黃茂雄裸退，陳良鑑也有感而發，希望黃茂雄能把棒子交給年輕人。
至於黃茂雄昨晚的聲明說黃育仁對女性不尊重，黃育仁今日反駁說自己擔任董座的公司，許多高階主管都是女性。至於東元有兩性平權嗎？他說一路以來董事會就只有邱董一位女性，直到這屆董事會人選提名才有其他2位女性出現。而他為了阿嬤跟媽媽的權益與心聲站出來，同樣是為幫女性，因此說他不尊重女性，他要嚴正澄清。
至於黃茂雄說黃育仁利用菱光科技董事長圖謀大位，黃育仁也反駁，董事長是個沉重的責任並不是大位，再加上董事長是由董事會通過，並非他一人可以控制。而針對邱純枝今天的提告，黃育仁認為就是迫害、排除異己，對於他提出的改革計畫，因為聽不進去所以乾脆杯葛與迫害。
面對父親黃茂雄說「教子無方」，黃育仁說他不多做評論，讓大家來評斷，「現在不合他的意，就變成『教子無方』」但他說，他從小就被父母教導，「東元不是我們家的」，如果要加入經營權，就要自己努力，他也到國外求學，知道獨立思考的重要性，不是什麼都聽爸爸的。他也說，東元從創辦第一天就是五個家族合夥，就是群體決策，但很不幸近幾年變成專制。
而東元股東會在即，媒體詢問有沒有把握贏得董事會幾席席次？黃育仁說他有相當的把握！董事會四組人馬裡面，自己這一派的應該是最多股權，但他也說，最多股權數能不能轉換成最多席次，還要再看最後結果。