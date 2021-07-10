南海仲裁5週年　中國在菲律賓海域勢力卻越來越大

我是廣告 請繼續往下閱讀
梅古還說，其他菲律賓漁民通報，在他們認為自古以來的漁場捕魚時，遭到中國船隻衝撞或用水砲噴擊。這些漁民原本希望，2016年南海裁決後，他們能夠奪回這些傳統漁場。
但中國拒斥裁決結果，並堅持在南海的「九段線」主權主張。菲國以外，包括台灣、越南、馬來西亞和汶萊等國都質疑中國的主張。
中國外交部並未立即回應路透社的置評要求。
菲律賓政府3月才抗議中國入侵，聲稱有200多艘中國民兵船進入菲國專屬經濟區（EEZ），即距離海岸200海里範圍內。但中國外交官說，那些船是為了避風，且船上並無民兵。
華府「戰略暨國際研究中心」（Center forStrategic and International Studies，CSIS）研究員波林（Greg Poling）表示：「這裡的數據非常清楚。在菲律賓專屬經濟區出沒的中國海警船和民兵船比5年前要多。」
根據去年7月所做民調，7成菲律賓人希望政府維護國家在南海的主權主張。
菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin）6月在一份聲明中表示：「我們堅決反對試圖損害（菲國南海主權）的行為，不僅如此，更別說要將它從法律、歷史和我們的集體記憶抹除。」
自2016年以來，菲律賓對於中國在南海的活動已提出128次外交抗議；菲國海岸防衛隊和漁業局船隻也在專屬經濟區進行「主權」巡邏。
但除此之外，菲律賓在經常挑起紛爭的總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）主政下，卻幾乎未採取更多行動來強化南海主權主張。
杜特蒂將菲中外交關係作為外交政策計畫之一，他並說過，試圖挑戰龐大得多的鄰國中國是「沒用的」。今年稍早他的一些內閣官員對南海問題加強抨擊中國後，杜特蒂也要他們別再暢所欲言。
波林指出：「控制權偏向在中國手中。杜特蒂政府唯一可能說的是，至今並未出現重大事件。」但「如果你一直對霸凌者屈服，當然不會開打。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1100709