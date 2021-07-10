總統遭暗殺局勢陷動盪 海地請求美國派兵保護重要設施
台灣位於加勒比海的友邦海地，其總統摩依士(Jovenal Moise)和夫人7日在家中遇刺，摩依士不幸身亡，也讓原本就動亂的海地，局勢更加動盪。根據外媒最新消息，海地已向美國請求軍事支援，希望能派兵協助海地保護重要的基礎設施項目。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-10 07:31:20
綜合《路透社》、《紐約時報》等外媒報導，海地選舉與政黨關係部長皮耶(Mathias Pierre)表示，已向美方請求軍事支持，用以保護港口、機場和石油以及其他重要的基礎設施。美國國務院證實收到相關請求，但未決定該做出何種回應，將保持與海地的聯繫，商討美國該如何提供幫助。白宮發言人莎琪週五則證實，美國正派遣聯邦調查局和國土安全部人員前往海地首都太子港馳援。
自從摩依士被暗殺以來，海地政局陷入高度不確定性，不只國會停止運作，臨時總理克勞德約瑟夫(Claude Joseph)也宣布國家進入戒嚴狀態。
然而，雖然約瑟夫聲稱自己正在代行總統職權，但誰才是合法繼任者，至今仍有爭議。摩依士在他去世前幾天，才剛委任71歲外科醫生亨利(Ariel Henry)為總理，是他就任總統4年以來的第7位，不過亨利尚未宣誓就職，各界對誰該掌權仍莫衷一是，恐爆發新一輪政治危機。
據海地警方表示，刺殺總統的嫌犯至少有28人，現有17人落網、3人被擊斃、8人在逃。17名落網犯嫌有15名哥倫比亞人，以及2名海地裔美國人(索拉吉斯和文森)，2名海地裔美國籍犯嫌宣稱，他們只是替攻擊者當翻譯，目標是要逮捕摩依士，而非將他殺害，並透露這些涉案人幾個月前就已陸續來到海地。