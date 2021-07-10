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足球／英格蘭闖歐國盃決賽全國瘋狂　一張票被炒到154萬

▲英國闖進歐洲盃決賽，足球迷街上狂歡。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國闖進歐洲盃決賽，足球迷街上狂歡。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-10 08:02:10

本屆歐洲盃由英格蘭對戰義大利，而作為足球發源國，首次打進歐洲盃決賽的英國，現在國內全境早已陷入瘋狂。根據媒體報導，現在有票價已被炒到4萬英鎊(154萬台幣)左右，足球的熱情將帶來巨大商機。

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英義兩隊史上總共交手過26次，義大利以11勝8平8敗擁有優勢，而到了世界盃和歐洲盃這樣的大賽中，他們更是壓倒性的取得4戰全勝。不過這支英國目前士氣高昂，球隊陣容也很完整，外界認為他們有機會衝擊隊史首冠。

對於英格蘭的球迷來說，這是等待許久的一刻。過去他們在世界盃和歐洲盃雖然也有輝煌的時刻，但在關鍵戰役的表現總是不如人意，這次打進決賽無論勝負，都已讓三獅軍團揚眉吐氣。

根據英媒報導，現在歐洲盃決賽的票價已經被黃牛炒到難以想像的地步了，原本決賽票價僅295英鎊(約台幣11386元)，現在市面上一張票被吵到5000英鎊(約19萬2986台幣)到4萬英鎊(154萬台幣)不等，可說是一票千金。

倫敦的溫布利球場開放座位為67500，大會現場應該還會開放其他區域，屆時館內人數有機會來到9萬人，此外館外的空間也肯定會擠滿人潮；英國大街上、酒吧裡的看球派對將吸引數百萬的球迷，這場足球的嘉年華將成為巨大商機。

英國財政大臣Rishi Sunak在接受BBC專訪時說，如果英國能奪冠，那國內隨之而起的狂歡，預計將將能促進低迷的經濟反彈。有機會貢獻總額高達120億英鎊的消費。

經濟學家Simon French則比較保守的認為，目前歐洲盃觀賽的相關花費大概只為英國帶來了1.5億英鎊，這對GDP成長相對較少。但他也強調如果這場比賽能喚起球迷在1996年歐洲盃或是2012年倫敦奧運時的那種熱情，那就有機會提振消費者信心。

「這次的不同之處在於，由於疫情，英國家庭有很多被壓抑的儲蓄——我們估計約為200億英鎊——而他們的消費速度將與消費者情緒密切相關。」French評估道，「贏得決賽以及其他許多的事情，例如重新開放一些場所、放寬疫情限制，將有助於促進數十億英鎊的額外支出。」

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