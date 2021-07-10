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網球／誰來阻止他？喬帥狂掃20連勝　闖進溫網男單決賽

▲塞爾維亞球王Novak Djokovic在澳網奪冠 。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾維亞球王Novak Djokovic在澳網奪冠 。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-10 08:27:41

2021溫網男單四強戰賽會頭號種子、世界球王Novak Djokovic，經歷2小時44分鐘的鏖戰，以7:6(3)、7:5、7:5橫掃加拿大好手Denis Shapovalov，生涯第7次打進溫網決賽，豪取20連勝，將挑戰個人第20座大滿貫。

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這是Djokovic第16次參加溫網男單賽事，目前他處於2連霸當中，今年奪冠就將完成3連霸，也將是自己生涯第6的溫網冠軍。此役之前，他本屆賽會只丟掉1盤，豪取個人近期的19連勝。

這場面對22歲的Shapovalov，球王首盤就面臨苦戰，第3局就被對手破發，不過可惜他在第10局遭到回破，之後進入搶七以3:7輸掉；次盤兩人前10局互相保發，第11局喬帥順利破發，以7:5拿下。

年輕的Shapovalov此役在盤末面對壓力時的處理不佳，第3盤戰況重演，又是前10局雙方保發，但第11局加拿大人的失誤增加，Djokovic提升比賽狀態破發，最終以7:5取得比賽勝利。

在贏球之後，Djokovic下一場將要對上義大利7號種子Matteo Berrettini，兩人此前才剛在法網八強交手過，當時前者通過4盤大戰擊敗對手，並最終拿到冠軍。

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2021-07-09-2021-07-13

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