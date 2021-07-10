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台股創高遇亂流周線收黑　唯成長態勢不變、修正即買點

▲投信法人指出，台股近期不論內外都沒有轉弱的理由，維持成長趨勢不變，若見到指數出現修正反而是買進時點。（圖／NOWnews資料照片）
▲投信法人指出，台股近期不論內外都沒有轉弱的理由，維持成長趨勢不變，若見到指數出現修正反而是買進時點。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-07-10 10:02:50

受到國際股市波動等拖累下，上週五（9日）台股終場大盤下跌204.61點，收在17661.48點，成交量5475.25億元。周線翻黑、終止連七紅。投信法人指出，短期上可優先觀察第三季公司法說及展望，但台股近期不論內外都沒有轉弱的理由，包括對內的企業獲利、對外的經濟展望與美股表現，都將維持成長趨勢不變，若見到指數出現修正反而是買進時點。

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保德信高成長基金經理人葉獻文指出，從類股成交比重來看，上週傳產的成交比重仍高，其中航運股的成交比重仍超過四成，電子股僅占3成5的水準，不過和過往相比已有逐步回溫跡象，且第三季企業財報行情開始，預期仍有上調空間，配合第三季科技股傳統旺季起跑，有助於科技股的投資人氣回籠。

葉獻文指出，本週台股指數再刷新歷史天價，雖然週線收黑，但今年來台股在全球市場仍表現相當強勢，隨著6月營收陸續公布，下週晶圓代工龍頭大廠法說會也即將登場，這些指標大廠將成為市場風向球，預期市場資金焦點將逐步重回科技股，可留意科技股成交比重回溫能否持續，另外，不少個股也開始公布季報數字，在預期心理與實際數據的帶動下，預期季報行情也將持續引領台股7月的多頭表現。

再者，葉獻文指出，除了台灣，美國也進入7月超級財報週，目前市場預估S&P500的年成長將達65%之多，其中，消費、能源、工業、原物料類股將呈現大幅成長，科技股的獲利成長幅度亦有超過三成的水準，由於台股與美股具高度連動，美國表現看升，對台股相關供應鏈不啻為一大利多。

整體而言，葉獻文認為，台股近期不論內外都沒有轉弱的理由，包括對內的企業獲利、對外的經濟展望與美股表現，都維持成長趨勢不變，若見到指數出現修正反而是買進時點。

安聯投信台股團隊也表示，在科技股方面，手機、筆電、電視等近期銷售有些許雜音，但電子上游產能仍然吃緊，持續看好晶圓代工，而近期發生的馬來西亞防疫封鎖管制，也使封測、被動元件等出現供貨瓶頸，供需更為緊張。

在傳產股方面，安聯投信台股團隊指出，受惠於疫後時代、經濟重啟所帶動的需求增溫，如隱形眼鏡、紡織、製鞋、電動自行車、鋼鐵、工具機、造紙、塑化相關標的，可留意。預期歐美在走出疫情、經濟逐漸解封下，因為外出機會增加，也將帶動服飾、鞋子、隱形眼鏡、自行車等各項商品需求。航運主要觀察報價走勢，貨櫃航運將持續緊張第三季底。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，短期上可優先觀察第三季公司法說及展望，中期則可關注上游缺貨及庫存水準、終端電子產品需求，並持續留意拜登新美中關係及各國疫情變化。至於在資金面，根據證交所統計，外資9日賣超幅度擴大、呈現淨賣超逾400億元，因此後續動向仍須觀察。

 

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