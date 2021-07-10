超越馬雲！「寧德時代」創辦人曾毓群　身家躍495億美元

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「寧德時代」身為特斯拉主要的電池供應商，是近年中國投資人追逐的熱門標的之一，自 2018年在深圳上市以來，由於電動車需求增加、全球環保意識持續高漲等因素，股價已飆升超過20倍。隨著「寧德時代」的成功，曾毓群是如何一步步實現他的目標，成為「馬斯克背後的中國男人」的故事，也越發受到關注。
53歲的曾毓群生於福建寧德一個普通農民家庭，出身平平但天資過人，當年還以全校第一的成績，考入上海交通大學攻讀船舶工程，並於1989年順利取得學位。
畢業後的曾毓群，被分配到福建一家國企上班，雖然捧著人人稱羨的鐵飯碗，但就如同許多傳奇企業家一樣，血液裡不甘平凡的基因，加上才華過人，曾毓群只做了3個月就辭職，隨後進入一家隸屬於日本新材料巨頭東京電氣化學工業株式會社（TDK）的全資子公司，新科實業有限公司(SAE)，從基層做起，一路向上，31歲便成為了TDK公司唯一的中國籍總監。
在新科實業的那些年，曾毓群傑出的才華和能力，讓他結識了2位日後的事業合夥人：梁少康和陳棠華。1999年，3人一起創業，在香港成立了一家叫Amperex Technology Limited的公司，簡稱ATL，ATL第一個工廠設在東莞，即東莞新能源電子科技有限公司，而這也是他在個人職涯的第2次豪賭。
最初的ATL公司，主要生產一些如硬碟、磁頭、數位錄像機的產品，後來開始圍繞鋰電池領域發展，成立不到幾年就成為三星、蘋果的電池供應商，也研發車載動力電池及動力電池管理系統，為日後的寧德時代鋪了路。
曾毓群很早就看到車載動力電池業務的商機，但當時受限於國家法規，外商獨資企業不得生產動力電池，於是2011年，曾毓群進行事業上的第3次賭注，將新能源科技公司的汽車動力部門剝離出來，以此為基礎，在故鄉福建寧德劃地建廠，成立了寧德時代，專注於電動汽車、儲能鋰離子電池系統的研發和生產。
2012年，寧德時代的事業開始起飛，作為一家成立不久的企業，在幾乎無人看好的情況下，寧德成功為華晨寶馬汽車的首款電動車開發電池；在與華晨寶馬的合作成功後，中國國內車企的邀約紛至沓來，而寧德時代也把握時間，走完了動力電池研發、設計、開發、認證、測試的全流程，成為當時唯一一家進入跨國汽車企業動力電池供應鏈的中國企業，為曾毓群後續發展，累積了豐富的經驗和品牌背書。
2015年，中國新能源汽車產業迎來第一輪爆發，汽車產量在一年內增長4倍，寧德時代趁勢實現了飛躍，其電池產量由2014年的0.27GWh一躍至2.19GWh，增長超過8倍。到了2017年，寧德的動力電池銷量已來到11.84GWh，全球排名第一，截至2020年已蟬聯4年的冠軍寶座。
雖然事業扶搖直上，但有遠見的曾毓群，還曾2017年給旗下員工發了一封題為《豬真的會飛嗎？當颱風走了，豬的下場是什麼？》的郵件，內容提到，雖然中國政府提供了豐厚的補貼政策，寧德也成為行業中的佼佼者，但當他們躺在政策的溫床上睡大覺的時候，競爭對手正面臨生死關頭、玩命的幹，一進一退期間的差距可想而知；如果外國企業下半年就回來，寧德是否還可以蒙著眼睛睡大覺？而國家是否會保護沒有競爭力的企業？提醒員工要居安思危，不以現況為滿足。
曾毓群也深知若想長久守住產業地位，單純依賴短期的市場佔比遠遠不夠，還必須積極投入研發，這也是寧德持續走在時代尖端的秘訣之一。截至2019年12月，寧德時代公司及其子公司已擁有2369項境內專利以及115項國際專利，甚至成立21C創新實驗室，研發投入33億元，計劃5年發展1000多人，人員構成以碩博士為主，力爭在3至5年內，實現實驗室自主創新成果產業化。
2018年，寧德時代在深圳證券交易所上市，短短幾年股價已升了20倍，據SNE Research報告，今年前5個月全球電動車電池銷量年增1倍以上，其中寧德時代以市佔31.2%居首。
眼下，曾毓群的身家已升至495億美元，估計還將持續增長。清華大學五道口金融學院全球家族企業研究中心主任高皓分析，中國的億萬富翁排行，已逐漸從過去的房地產大亨，發展為科技企業家主導，現在則看到更多新能源領域的人物，顯示時代潮流一直在往前、變換，而身為電動車電池的產業領導者，寧德時代正成為減碳趨勢中最大受惠者。
據陸媒報導，在曾毓群辦公室中，掛著「賭性堅強」4個大字，曾經有人好奇問過曾毓群，為何不是掛福建人喜歡的「愛拼才會贏」，對此曾毓群則回答，「光拼是不夠的，那是體力活，賭才是腦力活」；也是這樣的賭性堅強，曾毓群成功替寧德時代戴上車載電池領域的王冠，也為自己的人生賭出了一個大滿貫。