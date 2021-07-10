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詳讀酈英傑道別信　蔡英文：有閒回來做伙去大樹下吃冰

▲蔡英文祝福酈英傑與其家人，並相揪未來一同去找棵大樹下，吃碗冰，品味台灣美好風光。（圖／總統府提供）
▲蔡英文祝福酈英傑與其家人，並相揪未來一同去找棵大樹下，吃碗冰，品味台灣美好風光。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-10 10:02:59｜2021-07-10 10:04:14

總統蔡英文昨（9）日下午在寓所接見即將離任的美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑（Brent Christensen），感謝酈英傑任內對台美關係之努力與貢獻。蔡英文今（10）日早上透過臉書分享其仔細閱讀酈英傑給台灣人民的道別信的感想，並揪酈英傑有閒回台時，「我們再來去找棵大樹下，吃碗冰，品味台灣美好風光」。

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AIT處長酈英傑即將離任，其寫給台灣人民的道別信讓不少人相當感動，蔡英文今日也在臉書談及此信，她說，正如酈英傑所說的，緣分讓他一次又一次不斷地回到台灣。「緣分」這個詞不容易翻成英文，但是用台灣話來說「有緣鬥陣」，確實就是這個「緣」，讓酈英傑一再與我們相聚。酈英傑19歲第一次來到台灣，此後三度以外交官身分派駐台灣，她想，酈英傑和台灣之間，應該是因緣俱足。

蔡英文說，台灣除了有酈英傑心心念念的芒果冰、Für Elise和茉莉花香，我們的山與海也充滿他的回憶。酈英傑爬過阿里山，到過福隆的海岸淨灘，下一次，台灣人依然會期待與「野生酈英傑」不期而遇。

▲總統蔡英文感謝AIT處長酈英傑任內對台美關係的貢獻，並歡迎他隨時回台訪友。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文感謝AIT處長酈英傑任內對台美關係的貢獻，並歡迎他隨時回台訪友。（圖／總統府提供）
 

蔡英文表示，就像酈英傑與台灣長達40年的緣分一樣，如今台美關係是最好的時刻，而這是許多人一同辛勤耕耘的結果。一個簡單的微笑，幾次友善的互助，最終都能成就台美間濃密如綠蔭的友誼。民主國度之間，不僅價值理念相同，人情味也必定可以相通。

蔡英文表示，她要給酈英傑和家人深深的祝福，台灣永遠不會離開你們，「有閒回來走走時，我們再來去找棵大樹下，吃碗冰，品味台灣美好風光」。

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