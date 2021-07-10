NBA／馬刺將推倒重建？美媒爆料2名主力後衛被擺上貨價

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即使在Duncan、Tony Parker和Manu Ginobili都退役之後，他們仍然保持著一定的競爭力，這全都要歸功於這個組織長期以來的傑出的營運和執教表現。然而隨著連兩年無緣季後賽，馬刺系統是否還能在這個時代有效運轉，也慢慢開始被外界所討論。
在競爭激烈的西區，陣容中有一個破口都會被對手加以針對，要從西區脫穎而出，至少需要兩位球星和一群和他們配合得當的角色球員。但馬刺因為長期維持出色的戰績，因此很難在選秀上得到好的順位，這成為他們的原罪。
本屆選秀馬刺得到了首輪第12順位，在最近的模擬選秀中，Bleacher Report記者Jonathan Wasserman預測他們會選中澳大利亞後衛Josh Giddey。而交易一兩名球員，或許能讓他們向上交易更好的選秀權。
Murray本季場均得到15.7分、7.1籃板和5.4助攻；White場均得到15.4分，投籃命中率為34.6%。兩人都是可靠的球員，但皆不足以成為球隊的基石。在今年DeMar DeRozan成為自由球員之後，決定未來核心的問題迫切需要解決。
馬刺的確需要改變，維穩和平庸實際上只有一線之隔，Popovich已經72歲，隨時有可能離開。在他的領導之下，馬刺一直會有取得成功的機會，但他們需要更多的天賦。