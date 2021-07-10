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2女「唱翁立友歌曲」譏笑　雞排妹點名：出來面對

▲ 2女唱翁立友（左）歌曲嘲笑，雞排妹（右）大動作反擊。（圖／雞排妹臉書、豪記唱片提供）
▲ 2女唱翁立友（左）歌曲嘲笑，雞排妹（右）大動作反擊。（圖／雞排妹臉書、豪記唱片提供）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-10 10:06:29｜2021-07-10 10:16:46

辛辣敢言的藝人雞排妹（鄭家純），時常發文針砭時事，她年初控訴歌手翁立友性騷擾，希望可以藉此替女性發聲、呼籲維護自身權益。原以為事件早已落幕，沒想到近來有2位Podcast女主持人重提此事，還在節目上唱翁立友的經典歌曲來譏諷雞排妹，儘管雞排妹已經私下提醒卻得不到回應，昨（9）日就決定公開對方的的背景資料，大動作反擊。

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▲雞排妹年初指控翁立友性騷擾。（圖／記者林調遜攝）
▲雞排妹年初指控翁立友性騷擾。（圖／記者林調遜攝）
雞排妹日前透過臉書表示，有個主打行銷的粉絲專頁大動作Tag、誘導她觀看對方的Podcast節目，於是就抱著好奇的心態點看收聽，未料卻聽到2位女主持人輪唱翁立友的《我問天》，讓她傻眼直呼：「她們真的覺得這是有趣的梗嗎？是期待我跟著她們一起笑嗎？」並主動私訊對方頻道的IG，用非公開的方式對她們表達不滿：「故意在開場唱性騷擾加害者的歌曲，一點也不好笑，妳們很噁心。」

事隔3天卻遲遲得不到回應，雞排妹認為2位女主持人是故意誘導她收聽，存心想讓她沒有防備心地受到傷害，隨後雞排妹找到疑似對方友人的貼文，並在下方留言，希望能藉此揪出當事人，未料反被限制發言，甚至收到對方友人私訊，告知她不要繼續騷擾。雞排妹忍無可忍，決定直接曝光2位女主持人的背景資料、聯絡方式，勸告對方出來面對：「台科大建築系畢業生的2位，還記得學生證號嗎？我就一步一步逼妳們出來面對」、「知道妳們有在看，可以準備換Line了」。（編輯：侯家瑜）

▲▼雞排妹曝光2位女主持人的背景資料、聯絡方式。（圖／雞排妹臉書）
▲▼雞排妹曝光2位女主持人的背景資料、聯絡方式。（圖／雞排妹臉書）
▲▼雞排妹曝光2位女主持人的背景資料、聯絡方式。（圖／雞排妹臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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