2女「唱翁立友歌曲」譏笑　雞排妹點名：出來面對

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▲雞排妹年初指控翁立友性騷擾。（圖／記者林調遜攝）

× ▲雞排妹年初指控翁立友性騷擾。（圖／記者林調遜攝）

雞排妹日前透過臉書表示，有個主打行銷的粉絲專頁大動作Tag、誘導她觀看對方的Podcast節目，於是就

抱著好奇的心態點看收聽，未料卻聽到2位女主持人輪唱翁立友的《我問天》，讓她傻眼直呼：「她們真的覺得這是有趣的梗嗎？是期待我跟著她們一起笑嗎？」並主動私訊對方頻道的IG，用非公開的方式對她們表達不滿：「故意在開場唱性騷擾加害者的歌曲，一點也不好笑，妳們很噁心。」

2位女主持人

2位女主持人的背景資料、聯絡方式，

台科大建築系畢業生的2位，還記得學生證號嗎？我就一步一步逼妳們出來面對」、「知道妳們有在看，可以準備換Line了」。

▲▼雞排妹曝光2位女主持人的背景資料、聯絡方式。（圖／雞排妹臉書）

× ▲▼雞排妹曝光2位女主持人的背景資料、聯絡方式。（圖／雞排妹臉書）