直播／確診病例下降趨緩？微解封各地不一 指揮中心說明
中央流行疫情指揮中心昨（9）日公布國內新增36例COVID-19確定病例，分別為32例本土及4例境外移入，另新增12例死亡。由於北台灣仍不時有零星確診個案出現，因此今（10）日確診病例是否下降引發關注，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭一起來關心。
記者許家禎／台北報導
2021-07-10 13:51:51
智慧穿戴大廠Garmin龜山廠、桃園華儲大樓都傳有人確診；另外環南市場二度PCR採檢，新增3例；屏東印度變異株Delta病毒定序，又再驗出多2人感染，總計17名感染者中共有15人被驗出。微風信義今則傳一人確診、今全日休館清消一天。而金門開放40歲以上民眾預約接種AZ疫苗，將在今日開設大型疫苗接種站。另外，三級警戒延長至7月26日，部分「微解封」卻引發各地規定不一，同樣成為民眾關注焦點。
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