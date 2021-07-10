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直播／確診病例下降趨緩？微解封各地不一　指揮中心說明

▲台灣近日疫情趨緩，7月12日即將「微解封」，但開放標準卻讓民眾看得霧煞煞。（圖／擷取自疫情指揮中心記者會直播）
▲台灣近日疫情趨緩，7月12日即將「微解封」，但開放標準卻讓民眾看得霧煞煞。（圖／擷取自疫情指揮中心記者會直播）

記者許家禎／台北報導

2021-07-10 13:51:51

中央流行疫情指揮中心昨（9）日公布國內新增36例COVID-19確定病例，分別為32例本土及4例境外移入，另新增12例死亡。由於北台灣仍不時有零星確診個案出現，因此今（10）日確診病例是否下降引發關注，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭一起來關心。

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智慧穿戴大廠Garmin龜山廠、桃園華儲大樓都傳有人確診；另外環南市場二度PCR採檢，新增3例；屏東印度變異株Delta病毒定序，又再驗出多2人感染，總計17名感染者中共有15人被驗出。微風信義今則傳一人確診、今全日休館清消一天。而金門開放40歲以上民眾預約接種AZ疫苗，將在今日開設大型疫苗接種站。另外，三級警戒延長至7月26日，部分「微解封」卻引發各地規定不一，同樣成為民眾關注焦點。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
8.2%91.8%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
21.27%78.73%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.16%84.84%
2021-07-08-2021-07-11
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

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