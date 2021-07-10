日本九州再現線狀對流　氣象廳發3縣大雨特別警報

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朝日新聞報導，受到梅雨鋒面發展旺盛影響，九州南部從今天凌晨降下破紀錄大雨。氣象廳今天上午針對鹿兒島、宮崎及熊本的九州3縣發布「大雨特別警報」；3縣中6市町政府已針對約24萬人發出要求立即避難的最高等級警戒「緊急安全確保」。
福岡管區氣象台等單位今天上午也舉行緊急記者會，籲請民眾嚴防可能災情並確保自身安全。
鹿兒島縣薩摩地方今天凌晨3時29分及上午7時39分，分別被觀測到出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠）。
氣象廳表示，到今天上午的6小時累計雨量，鹿兒島縣薩摩町285毫米、宮崎縣蝦野市247毫米，宮崎縣小林市197.5毫米，紛紛創下當地觀測史最高紀錄。
日本放送協會（NHK）所取得的影像顯示，鹿兒島縣薩摩川內市由於河水氾濫，市區道路及公園已發生淹水災情。
住在鹿兒島縣伊佐市民眾所拍攝影像也可以看出，川內川支流附近的民宅與道路也都淹水，看不見原有的田地與道路。
TBS電視台報導，去年7月豪雨嚴重受災的熊本縣人吉市，目前轄內球磨川的水位也因降雨暴漲，暫時未傳出任何災情。
去年在九州地方發生的「令和2年7月豪雨」（氣象廳命名）釀成嚴重災情，至少造成69人罹難，死亡人數最多的是熊本縣62死。
氣象廳去年也對九州地方發布多次「大雨特別警報」，原因同樣是觀測到「線狀降水帶」。
5階段警戒等級的第1級是提高對災害心理準備；第2級是根據災情預測地圖確認疏散行動；第3級是根據準備計畫進行疏散，但高齡者等要儘速疏散；第4級是所有人儘速疏散；第5級是已發生災情，採取保護自己性命的最佳行動方案。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1100710