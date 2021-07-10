張鈞甯突洩露「50歲結婚約定」　阮經天鬆口心裡話

38歲的張鈞甯外貌、氣質兼具，8

陳意涵、阮經天、楊祐寧等人，值得注意的是，陳意涵突然自爆曾想撮合阮經天和張鈞甯，對此，張鈞甯笑說：「不然我們50歲約一約」，阮經天也大方鬆口心裡話。

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張鈞甯、陳意涵和阮經天在直播中閒聊，談到感情，阮經天坦言自己和張鈞甯都需要收到陳意涵的祝福，更說：「張鈞甯越老越有點著急，這麼漂亮的女生怎麼還單身？」陳意涵則透露曾想撮合阮經天和張鈞甯，阮經天聽了激動直呼「別鬧了」，反而是張鈞甯大方表示，自己40歲想結婚，同時爆料阮經天曾被算命師判定46歲才會結婚，「我本來想說明年我們湊一起好了，但聽說他要到46，我想就算了。」並開玩笑地說：「不然我們50歲約一約，如果你46沒成，我50歲也沒結婚。」

▲陳意涵（右上）曾想撮合阮經天（下）和張鈞甯（左上）。（圖／張鈞甯微博）

事實上，張鈞甯和阮經天於2007年合作戲劇《我在墾丁天氣晴》後就建立了好交情，今年阮經天上大陸實境秀《念念桃花源》時，張鈞甯也到場擔任嘉賓給予支持，而這回阮經天難得在張鈞甯直播尾聲時，吐露真心話，坦言自從2人一起拍完戲後，認為張鈞甯各方面表現都很出色，不過話鋒一轉，仍不忘吐槽：「但是如果有一個人陪妳更好。」張鈞甯也笑著祝福阮經天脫單成功。