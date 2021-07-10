中國副外長：美國霸權衰落 秀肌肉嚇不倒中國人

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對於美國現任國務卿布林肯（Antony Blinken）說，美國要「從實力地位出發」同中國打交道，樂玉成稱，「這番話骨子裡就是霸權心態和冷戰思維，無非就是秀肌肉、舞大棒嚇唬人」。
他又說，「中國人是嚇不倒的，歷史上一窮二白、小米加步槍的時候我們也沒有怕過誰，現在更沒理由怕什麼『實力地位』。」
樂玉成並宣稱，美國衰落的不是實力而是霸權。他說，就實力而言，美國仍是全球位居第一的大國、強國。「但實力再強，國霸必衰，霸權不得人心。」
他表示，「對一個大國來說，思想的衰落比實力的衰落更危險。在21世紀多極化、全球化時代，不能還想著從冷戰工具箱裡翻找工具，天天琢磨著怎麼遏制他國，拉『小圈子』，搞集團對抗，按叢林法則行事。」
樂玉成還說，美國的外交思維是「散發著黴味的陳腐思想」。他甚至批評美國總統拜登（Joe Biden）提出的「重建更好世界」（Build Back Better World，B3W），在中國「一帶一路」建設7年多後才提出，不僅抗衡不了「一帶一路」，反而進一步證明「一帶一路」是正確之路、未來之路。
他並反擊美國等西方國家對中國人權的指責。樂玉成宣稱，民主、人權不是標語口號，必須保障人們擁有工作、住房、溫飽、受教育、醫療、養老等基本人權。
樂玉成接著宣稱，中共領導14億中國人民擺脫千年貧困，過上幸福生活，就是最大的人權、最好的人權。「可以說中國共產黨在人權問題上不僅無可指責，而且應該給其頒金牌、授勳章。」
對於美國要求對中國展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）溯源調查，樂玉成則說，中方已兩次邀請世界衛生組織專家赴中進行溯源研究合作。美方如果真的在乎真相與透明，理應接受國際調查，弄清楚美國疫情的源頭、美國抗疫不力的原因、美國生物實驗基地存在的問題，「而不是拿著手電筒，只照別人，不照自己」。（編輯：張淑伶）1100710