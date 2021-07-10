研究指輝瑞、莫德納與心臟炎症有關 歐盟列極罕見副作用
新冠疫苗在全球供應仍不足，雖然陸續有不良反應、副作用的消息傳出，仍堪稱是目前抗疫最關鍵的物資之一。歐洲藥品管理局(EMA)9日宣布，輝瑞(Pfizer-BioNTech)及莫德納(Moderna)的mRNA疫苗，與罕見的心肌炎及心包膜炎可能存在關聯，應將其列為副作用之一。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-10 12:35:05
根據歐洲藥品管理局官網公告，在針對歐洲的心肌炎及心包膜炎病例進行研究後，發現心臟炎症主要發生於接種疫苗後14天內，且較高機率是發生在接種第2劑後，以及成年的年輕男子身上，症狀包含呼吸困難、心悸和胸痛等。
EMA數據指出，在輝瑞疫苗1.77億的施打劑數中，出現145例心肌炎、138例心包膜炎；在莫德納2000萬劑接種量中，則出現心肌炎和心包膜炎各19例，其中5人死亡，但本身都有其他疾病。
雖然發生心肌炎及心包膜炎的狀況仍屬罕見，但EMA認為，應將前述症狀列入可能的副作用清單，藉此提醒醫護公衛人員，以及可能接種這些疫苗的其他族群。
警告的同時，EMA也不忘鼓勵民眾，前述副作用通常並不嚴重，若經過標準治療程序和修養後，短時間內就能恢復，強調「施打疫苗的益處大於任何風險。」
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