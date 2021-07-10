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研究指輝瑞、莫德納與心臟炎症有關　歐盟列極罕見副作用

▲有關mRNA疫苗與心臟炎症的關聯，國外有許多研究陸續在進行。圖為輝瑞和莫德納疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲有關mRNA疫苗與心臟炎症的關聯，國外有許多研究陸續在進行。圖為輝瑞和莫德納疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-10 12:35:05

新冠疫苗在全球供應仍不足，雖然陸續有不良反應、副作用的消息傳出，仍堪稱是目前抗疫最關鍵的物資之一。歐洲藥品管理局(EMA)9日宣布，輝瑞(Pfizer-BioNTech)及莫德納(Moderna)的mRNA疫苗，與罕見的心肌炎及心包膜炎可能存在關聯，應將其列為副作用之一。

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根據歐洲藥品管理局官網公告，在針對歐洲的心肌炎及心包膜炎病例進行研究後，發現心臟炎症主要發生於接種疫苗後14天內，且較高機率是發生在接種第2劑後，以及成年的年輕男子身上，症狀包含呼吸困難、心悸和胸痛等。

▲歐洲藥品管理局聲稱，輝瑞及莫德納的mRNA疫苗，可能與罕見的心肌炎及心包膜炎存在關聯，應列為副作用之一，以提醒民眾。（圖／翻攝自EMA官網）
▲歐洲藥品管理局聲稱，輝瑞及莫德納的mRNA疫苗，可能與罕見的心肌炎及心包膜炎存在關聯，應列為副作用之一，以提醒民眾。（圖／翻攝自EMA官網）
EMA數據指出，在輝瑞疫苗1.77億的施打劑數中，出現145例心肌炎、138例心包膜炎；在莫德納2000萬劑接種量中，則出現心肌炎和心包膜炎各19例，其中5人死亡，但本身都有其他疾病。

雖然發生心肌炎及心包膜炎的狀況仍屬罕見，但EMA認為，應將前述症狀列入可能的副作用清單，藉此提醒醫護公衛人員，以及可能接種這些疫苗的其他族群。

警告的同時，EMA也不忘鼓勵民眾，前述副作用通常並不嚴重，若經過標準治療程序和修養後，短時間內就能恢復，強調「施打疫苗的益處大於任何風險。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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