快訊／本土確診再加31人！陳時中：死亡6例

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增33例COVID-19確定病例，分別為31例本土及2例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之31例本土病例(其中19例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為17例男性、14例女性，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至7月9日。個案分布以臺北市及新北市各13例最多，其次為桃園市4例，基隆市1例；其中21例為已知感染源、2例關聯不明、8例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為2例男性、4例女性，年齡介於30多歲至80多歲，發病日介於6月3日至6月24日，確診日介於6月4日至6月25日，死亡日介於7月6日至7月8日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月8日累計公布13,950位確診個案中，已有11,698人解除隔離，解隔離人數達確診人數83.9%。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入中，案15299為本國籍30多歲女性，6月25日自義大利入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至自宅居家檢疫，7月8日進行期滿前採檢，於今日確診，個案在臺期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。案15319為本國籍20多歲男性，6月26日自比利時入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於自宅居家檢疫，7月8日進行期滿前採檢，於今日確診，個案在臺期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,606,389例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,589,769例排除)，其中15,218例確診，分別為1,199例境外移入，13,966例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；個案中累計105例移除為空號。自2020年起累計736例COVID-19死亡病例，其中728例本土，個案居住縣市分布為新北市368例、臺北市279例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣12例、新竹縣9例、臺中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲7月10日台灣疫情概況。（圖／NOWnews製）