新冠確診再添6死　30多歲男情緒不穩醫院內輕生亡

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根據指揮中心公佈的死亡個案中，也出現兩例年紀較輕的個案，其中案14086為30多歲的男性，在6/19日出現頭暈、頭痛，當日採檢後住院，不幸在7/8死亡，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案有糖尿病、高血壓等慢性病史，長期有在洗腎，不過住院時已經有初步肺炎情形，後續血氧降低、肺炎惡化，所以不幸過世。
另外一名則是案14406同為30多歲的男性，在6/22住院採檢，在24日確診，並在7/8因其他原因死亡，羅一鈞提到，個案有慢性C型肝炎，因為是確診者接觸者而採檢，住院時有情緒不穩定的狀況，經過密集輔導諮商，後續不幸還是在病室中輕生死亡，羅一鈞強調，個案隔離時病況是穩定的，醫院也多次心理輔導，希望予以妥善照護，但仍不幸輕生。
指揮中心統計，截至目前國內累計1,606,389例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,589,769例排除)，其中15,218例確診，分別為1,199例境外移入，13,966例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；個案中累計105例移除為空號。自2020年起累計736例COVID-19死亡病例，其中728例本土，個案居住縣市分布為新北市368例、臺北市279例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣12例、新竹縣9例、臺中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。
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