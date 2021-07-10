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新冠確診再添6死　30多歲男情緒不穩醫院內輕生亡

▲33化學兵群化學兵針對萬華接種站內環境進行消毒工作。(圖／軍聞社提供)
▲33化學兵群化學兵針對萬華接種站內環境進行消毒工作。(圖／軍聞社提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-07-10 14:15:45｜2021-07-10 14:30:02

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(10)天下午再度召開疫情說明記者會，公布國內新增31例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增6例死亡個案。

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指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為2例男性、4例女性，年齡介於30多歲至80多歲，發病日介於6月3日至6月24日，確診日介於6月4日至6月25日，死亡日介於7月6日至7月8日。

根據指揮中心公佈的死亡個案中，也出現兩例年紀較輕的個案，其中案14086為30多歲的男性，在6/19日出現頭暈、頭痛，當日採檢後住院，不幸在7/8死亡，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案有糖尿病、高血壓等慢性病史，長期有在洗腎，不過住院時已經有初步肺炎情形，後續血氧降低、肺炎惡化，所以不幸過世。

另外一名則是案14406同為30多歲的男性，在6/22住院採檢，在24日確診，並在7/8因其他原因死亡，羅一鈞提到，個案有慢性C型肝炎，因為是確診者接觸者而採檢，住院時有情緒不穩定的狀況，經過密集輔導諮商，後續不幸還是在病室中輕生死亡，羅一鈞強調，個案隔離時病況是穩定的，醫院也多次心理輔導，希望予以妥善照護，但仍不幸輕生。

▲指揮中心公佈最新死亡個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公佈最新死亡個案。（圖／指揮中心提供）
指揮中心統計，截至目前國內累計1,606,389例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,589,769例排除)，其中15,218例確診，分別為1,199例境外移入，13,966例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；個案中累計105例移除為空號。自2020年起累計736例COVID-19死亡病例，其中728例本土，個案居住縣市分布為新北市368例、臺北市279例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣12例、新竹縣9例、臺中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲7月10日台灣疫情概況。（圖／NOWnews製）
▲7月10日台灣疫情概況。（圖／NOWnews製）
▲7月10日台灣疫情概況。（圖／NOWnews製）
▲7月10日台灣疫情概況。（圖／NOWnews製）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
8.2%91.8%
2021-07-09-2021-07-13

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

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不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
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