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華航貨運站群聚擴大！「４＋２」累計已經6人確診

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-07-10 15:18:11｜2021-07-10 15:22:57

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(10)天下午再度召開疫情說明記者會，公布國內新增31例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增6例死亡個案。

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針對華航倉儲染疫，後續的接觸者疫調情形，指揮中心也做出正面回應，指揮官陳時中表示，案15221的華儲專案，目前應採檢有2628人，已採檢2602人，目前職場端發現有1人陽性，且這名陽性個案又新增1名家人染疫，還有26人待檢驗。

另外，案15221的同住者中，應採檢5人，目前2人陰性、3人陽性，總計包含指標個案共有6人染疫。

▲指揮中心公布案15221追蹤採檢結果。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布案15221追蹤採檢結果。（圖／指揮中心提供）
針對國內近日本土確診病例，幾乎都維持在30幾例，沒有出現往下降的趨勢，對此，指揮官陳時中也回應，他以考試來比喻，他認為考到8、90分很容易，但要往上就很難，要一步一步慢慢來。

不過值得高興的是，指揮中心今日公布的最新疫苗接種數據中，昨（9）日接種人次來到22.1萬，創下新冠疫苗開打以來單日歷史新高，目前累積接種超過335.7萬人，疫苗覆蓋率接近達到13.9%。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,606,389例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,589,769例排除)，其中15,218例確診，分別為1,199例境外移入，13,966例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；個案中累計105例移除為空號。自2020年起累計736例COVID-19死亡病例，其中728例本土，個案居住縣市分布為新北市368例、臺北市279例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣12例、新竹縣9例、臺中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲7月10日台灣疫情概況。（圖／NOWnews製）
▲7月10日台灣疫情概況。（圖／NOWnews製）
▲7月10日台灣疫情概況。（圖／NOWnews製）
▲7月10日台灣疫情概況。（圖／NOWnews製）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
7.69%92.31%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
20.43%79.57%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.25%84.75%
2021-07-08-2021-07-11
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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