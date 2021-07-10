華航貨運站群聚擴大！「４＋２」累計已經6人確診

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另外，案15221的同住者中，應採檢5人，目前2人陰性、3人陽性，總計包含指標個案共有6人染疫。
針對國內近日本土確診病例，幾乎都維持在30幾例，沒有出現往下降的趨勢，對此，指揮官陳時中也回應，他以考試來比喻，他認為考到8、90分很容易，但要往上就很難，要一步一步慢慢來。
不過值得高興的是，指揮中心今日公布的最新疫苗接種數據中，昨（9）日接種人次來到22.1萬，創下新冠疫苗開打以來單日歷史新高，目前累積接種超過335.7萬人，疫苗覆蓋率接近達到13.9%。
指揮中心統計，截至目前國內累計1,606,389例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,589,769例排除)，其中15,218例確診，分別為1,199例境外移入，13,966例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；個案中累計105例移除為空號。自2020年起累計736例COVID-19死亡病例，其中728例本土，個案居住縣市分布為新北市368例、臺北市279例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣12例、新竹縣9例、臺中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。