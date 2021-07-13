疫苗打右手較不會心肌炎？莊人祥：無稽之談

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指揮中心發言人莊人祥表示，這是「無稽之談」，不管左手、右手，莊人祥強調因為是肌肉注射，可能少數的人、年輕男性居多，打完莫德納疫苗之後會有少數心肌炎，但是非常罕見，也跟打哪隻手無關。
指揮中心統計，截至目前國內累計1,661,153例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,644,686例排除)，其中15,302例確診，分別為1,204例境外移入，14,045例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；確診個案中，累計105例移除為空號。2020年起累計747例COVID-19死亡病例，其中739例本土，個案居住縣市分布為新北市370例、臺北市286例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。
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