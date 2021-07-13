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疫苗打右手較不會心肌炎？莊人祥：無稽之談

▲為了因應疫情，陸軍33化學兵群支援北市府設置快篩站消毒。(圖／軍聞社提供)
▲為了因應疫情，陸軍33化學兵群支援北市府設置快篩站消毒。(圖／軍聞社提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-07-13 14:35:48｜2021-07-13 14:45:16

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(13)天下午再度召開疫情說明記者會，公布國內新增28例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增6例死亡個案。

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近日針對疫苗接種引發各界討論，外傳有不少長輩群組流傳，疫苗要打右手的訊息，因為離心臟比較遠，可以防止心肌炎，對此，指揮中心嚴正否認。

指揮中心發言人莊人祥表示，這是「無稽之談」，不管左手、右手，莊人祥強調因為是肌肉注射，可能少數的人、年輕男性居多，打完莫德納疫苗之後會有少數心肌炎，但是非常罕見，也跟打哪隻手無關。

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至7月13日累計確診14045例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至7月13日累計確診14045例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土例地理分布。（圖／NOWnews製表）
指揮中心統計，截至目前國內累計1,661,153例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,644,686例排除)，其中15,302例確診，分別為1,204例境外移入，14,045例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；確診個案中，累計105例移除為空號。2020年起累計747例COVID-19死亡病例，其中739例本土，個案居住縣市分布為新北市370例、臺北市286例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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