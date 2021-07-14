COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／股票賣空是什麼？他解析投資術語　籲風險管理重要性

▲股票下跌時，該如何避免虧損呢？(圖／空盒知識 Box Knowledge授權)
▲股票下跌時，該如何避免虧損呢？(圖／空盒知識 Box Knowledge授權)

影像中心/綜合報導

2021-07-14 12:00:00

台股近期交易數量熱絡，投資股票有賺有賠，如何做好風險管理，避免在股價下跌時虧錢，也是一門專業學問，YouTube頻道「空盒知識 Box Knowledge」分享股票市場專業術語「做空股票」(sell short)，台灣稱之為賣空，要注意的是，賣空有極大的風險存在，操作時要小心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
 

空盒知識介紹一門專業股市術語「做空」(台灣又稱「賣空」)，指的是藉由與券商借券販售，當股票在高點時賣出，在低價時買回還給券商以此賺取差價，賣空主要用途在規避股價下降時的虧損，與正常低價買、高價賣的人相反，在逆勢中獲取收益，但賣空的風險與平常的操作股票的方法相比也是十分巨大的，因為一檔股票從原先股價跌到最底價0元是有限的，但增值空間卻是無限大，這也代表「賣空」如果操作不當，虧損甚至會大過一般正常的操作方式。股市行情本就有賺有賠，應該採取正當的控管策略。(影音編輯：張鈞瑞)

▲做空通常會發生的情況
▲藉由與券商借券，在高價賣、低價買的方式就稱為賣空。(圖／空盒知識 Box Knowledge授權)
 

▲做空是可以在逆勢中獲取收益，但風險也十分龐大
▲賣空雖可能在逆勢中獲取收益，但風險也十分龐大。(圖／空盒知識 Box Knowledge授權)
 

▶感謝授權：空盒知識 Box Knowledge

原始影片：https://youtu.be/S39S4Ts2H94

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 投資有賺有賠 申購前應詳閱公開說明書

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
41.85%58.15%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
54.81%45.19%
2021-07-12-2021-07-15
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀