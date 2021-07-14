影／股票賣空是什麼？他解析投資術語 籲風險管理重要性
台股近期交易數量熱絡，投資股票有賺有賠，如何做好風險管理，避免在股價下跌時虧錢，也是一門專業學問，YouTube頻道「空盒知識 Box Knowledge」分享股票市場專業術語「做空股票」(sell short)，台灣稱之為賣空，要注意的是，賣空有極大的風險存在，操作時要小心。
影像中心/綜合報導
2021-07-14 12:00:00
空盒知識介紹一門專業股市術語「做空」(台灣又稱「賣空」)，指的是藉由與券商借券販售，當股票在高點時賣出，在低價時買回還給券商以此賺取差價，賣空主要用途在規避股價下降時的虧損，與正常低價買、高價賣的人相反，在逆勢中獲取收益，但賣空的風險與平常的操作股票的方法相比也是十分巨大的，因為一檔股票從原先股價跌到最底價0元是有限的，但增值空間卻是無限大，這也代表「賣空」如果操作不當，虧損甚至會大過一般正常的操作方式。股市行情本就有賺有賠，應該採取正當的控管策略。(影音編輯：張鈞瑞)
▶感謝授權：空盒知識 Box Knowledge
原始影片：https://youtu.be/S39S4Ts2H94
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