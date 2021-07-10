陳時中秀數據比例　說明幼兒園為何不開放

微解封措施一宣布，引來不少質疑，因為適度鬆綁電影院、健身房、美食街、風景區等場所，但補習班、幼兒園卻未能開放，引起家長反彈。指揮官陳時中今（10）日秀出數據，表示幼兒園管理不易，容易造成群聚，因此不開放，但若真無法照顧也可以跟園方討論。至於日照中心據點可不可以開放，他則回應下周三將會議討論研擬放寬。
記者許家禎／台北報導
2021-07-10 15:39:39｜2021-07-10 15:43:40
指揮官陳時中在記者會上秀出「2021年5月起0到6歲每周本土病例數，及其占總病例數比例趨勢」圖，5/23到5/29那個禮拜幼兒染疫有相當的數字，達到最高峰，總共有84人，隨後逐次往下降，7/4到7/10則有8人，占比則從2.7%到8%越來越高，但主要是母數變小的關係。
陳時中強調，幼兒園防疫不易，小朋友比較難管理做好防疫，容易引發群聚，一但發生群聚也比較不好控制。因此沿用教育部之前頒布過的，家長如果無法在家照顧或無法進行居家照顧者，各園應安排人力，持續提供幼兒到園照顧及用餐的服務，尤其醫護人員子女優先安排到園照顧。
陳時中說，有些人反應在家照顧孩子真有困難，可以跟園方聯絡，但基本上希望人數少，因為幼兒園可能造成群聚，管理上比較不容易、風險較高。而目前案例較少，規定或許可以稍微放鬆，但也不能全開！而有機構反應，照顧者快撐不住，日照中心據點可不可以開放？他則回應下周三將開會討論研擬放寬。
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