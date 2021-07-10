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各地方政府機關「逆時中」　陳時中：要更嚴也沒意見

▲指揮中心今（8）日宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，但部分活動與場域則自7月13日起有條件地開放。（圖／記者葉政勳攝）
▲指揮中心今（8）日宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，但部分活動與場域則自7月13日起有條件地開放。（圖／記者葉政勳攝）

記者許家禎／台北報導

2021-07-10 14:59:48｜2021-07-10 15:44:10

微解封措施一宣布，引來不少質疑，許多地方「逆時中」，國民黨主席江啟臣也說，微解封等於是指揮中心設局要地方政府扛責任。為此，指揮官陳時中今（10）日表示，中央有中央的規定，地方有地方的權責，各地方政府可以根據需要做些規定，「如果覺得要管更緊，我們也沒意見」。

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微解封措施引發各地方政府規定不一，民眾認為擾民，國民黨主席江啟臣也說，這是指揮中心設局要地方政府扛責任。另外有媒體提問，有報導指第9類施打順序有決策的黑幕？決策對象跟流感一樣的類別，引起許多民眾質疑。

為此，陳時中表示，第九類行之有年，要特別修訂或每個修訂也都爭議很多，現在疫苗爭議已經很多了，就趕快來做，免得變動太多，然後大家「設局說」就多了。

至於許多地方政府「逆時中」，陳時中說政府施政，中央有規定，地方有地方的權責，像前段時間，第一次升三級，各地方政府也各有意見，看起來也不無道理，所以這次就是順應民情，讓地方做應該做的事情，「我認為這樣子很好」。

至於各縣市政府或單位餐飲要不要內用，陳時中說指揮中心寫得很清楚，可以開放內用，但要符合一定條件，各地方政府可以根據這些做規劃，「如果覺得要管更緊，我們也沒意見」。

▲7月10日台灣疫情概況。（圖／NOWnews製）
▲7月10日台灣疫情概況。（圖／NOWnews製）
▲7月10日台灣疫情概況。（圖／NOWnews製）
▲7月10日台灣疫情概況。（圖／NOWnews製）
 

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針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
7.69%92.31%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
20.43%79.57%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.25%84.75%
2021-07-08-2021-07-11
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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