慶讚中元普渡　玉闕朝仁宮縮小規模舉辦

農曆7月「中元普渡」民間宗教信仰的大事，受疫情三級警戒嚴禁群聚，信眾全面禁止入廟拜拜，對於「農曆7月普渡」台中玉闕朝仁宮董事長林宏昭表示，將縮小規模辦理普渡祭典，超度孤魂野鬼，防止衪們為禍人間，祈求鬼魂幫助去除疫病和保佑家宅平安。配合政府的防疫規範，廟方採「滾動式」調整，普渡當天不開放信眾參加，由廟方統一為信眾造冊祈福。
記者金武鳳/台中報導
2021-07-10 14:29:08｜2021-07-10 14:31:48
玉闕朝仁宮總幹事林清松表示，每年農曆7月18日，舉辦「慶讚中元盂蘭盆會布施十方」法會，善心信眾非常踴躍參加，但今年受疫情三級警戒防疫規範，中元普渡「好兄弟」不拜不行，近來接獲許多信眾來電報名要參加廟普渡法會。但因現在防疫規範下，先接受信眾報名，距離農曆7月還有一個月時間，普渡法會採「滾動式」調整。
林清松說，中央防疫政策中提到，宗教場所能確實做好防疫措施得有條件開放民眾入內參拜和禮拜，並能確實執行人流管制及各項防疫措施前適度放寬人數限制，請廟方做好防疫計畫。本宮會近快提出防疫計畫，呈報政府相關單位。寺廟是安撫人心的地方，讓受疫情的關係造成人心惶惶，能有所心靈寄託的地方。
林清松說，因應防疫嚴禁群聚，普渡法會科儀從簡，信眾的贊普金可用郵政劃撥、網路報名繳費、現金袋等方式，普渡法會當天，配合政府防疫相關政策，將做人流管制，避免人潮擁擠、實施實聯制、工作人員收配戴口罩，保持社交距離，落實衛生防護措施。
林宏昭說，中元贊普桌每份收費1500元，以往每年約有1500份普桌，贊普品或由信眾取回，或提供廟方捐助給弱勢家庭或社會機構，為信眾傳遞布施的心意。今年受疫情衝擊，縮小規模舉辦，預計500桌左右。也接到不少信眾抱怨不能入廟拜拜，廟方及信眾都期盼能微解封，在嚴守防疫措施下讓民間重要信仰能傳承下去。