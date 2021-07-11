林柏宏《青春弒戀》把陳庭妮當女神　自爆：有幻想、愛慕

電影《青春弒戀》由導演何蔚庭執導，演員林柏宏、林哲熹、李沐、陳庭妮、丁寧和姚愛寗等人主演，於2020年12月21日正式殺青，預計2021年底上映。昨（9）日《青春弒戀》前導預告影片釋出，演技精湛的林柏宏在戲中飾演「明亮」一角，從不屑、厭世、輕蔑到陰暗詭笑，表情都十分到位，完美詮釋「用眼神殺人」，同時顛覆他在《火神的眼淚》裡陽光暖男的形象。對於再次與陳庭妮合作，林柏宏笑說因為要把對方當成女神，所以需要花一些時間調整心態和情緒。

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「明亮這個角色，也一直在尋找，希望靠近他心裡最黑暗的一塊」，林柏宏表示在拍攝期間，自己會盡量避免跟人接觸，減少與現場的工作人員和其他演員互動，坦言只是想要沉浸在孤立的心理狀態，而非因為壓力：「那一陣子很難跟人靠近，每天也都很安靜，很難發自內心的笑。」在這次1分鐘的預告片裡，林柏宏難以捉摸的眼神和詭異的笑容，掀起粉絲討論

演技炸裂

最後的笑有嚇到我

▲林柏宏表示在拍攝期間，自己會盡量避免跟人接觸。（圖／齊石傳播提供）

談到陳庭妮，林柏宏笑說：「我們從隊友關係轉變成既陌生又熟悉的關係，的確需要時間轉換跟適應，因為在電影中我對她有崇拜、有幻想、有愛慕，在火神的時候我們還是稱兄道弟，但在《青春弒戀》我要把她想像成女神，有花一些時間調整。」

▲陳庭妮在《火神的眼淚》中挑戰消防員一角。（圖／公共電視、myVideo提供）

從《火神的眼淚》的張志遠，到這次《青春弒戀》的明亮，林柏宏認為兩者都有其壓抑之處：「一個是選擇用開朗來隱藏，一個是不顧他人眼光當個獨行俠，但明亮受到的衝擊更大，也選擇做出更激烈的行為。」

▲林柏宏在《火神的眼淚》飾演 張志遠 。（圖／公視提供）

電影《青春弒戀》主要描述6位看似毫無關聯，卻相互影響著彼此，最後捲入青少年隨機殺人案件的故事，將透過懸疑、愛情故事包裝6個角色背後賦予的任務與概念，探討Z世代的生活環境，環繞著虛擬、線上遊戲、網紅、社會輿論、家庭問題等，承載著這些來自虛擬卻又真實的視線，一場人人畏懼的殺人案件中，我們可以看見「沒有人是局外人」。（編輯：侯家瑜）