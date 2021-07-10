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台中連7「＋0」破功　盧秀燕：新增2例確診

▲中市(10)日新2例確診個案足跡(圖／市政府提供2021.7.10)
▲中市(10)日新2例確診個案足跡(圖／市政府提供2021.7.10)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-10 15:45:37

台中市政府今(10)日公布2例已被中央編號但尚未宣布的確診個案，分別是案15340與案15341。市長盧秀燕表示，疫情瞬息萬變，市府寧嚴勿鬆，已匡列個案相關接觸者，針對足跡史全面清消；另外，新一批莫德納疫苗5萬劑已到貨，市府將於下周二、三針對69、68歲長者，以及55歲以上原住民施打，持續鞏固防疫網。

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盧秀燕今下午召開台中市疫情中心線上記者會表示，中央疫情指揮中心今日雖宣布台中市0確診，但市府提前公布2例市府已掌握的確診案例，一名是昨天深夜獲報，另一名是今日上午才得知，疫調時間相當短促，市府寧嚴勿鬆，就已掌握的疫調資訊提前公布，並已完成清消作業，並通知相關業者停業。

盧秀燕說，「疫情瞬息萬變」，「加零」不代表整體疫情到了終點，確診也不一定代表城市沒有希望，從中央到地方，許多防疫政策要因地因時制宜，都要滾動檢討，也會有所變動。

另外，疫苗施打人數，盧秀燕表示，市府在7月7日至9日一共三天時間，全市快打站加上醫療院所，一共施打10萬8026人，其中，75歲以上長者共施打9萬0514人，施打率已達6成6，比例相當高；70至74歲長者，在快打站也施打了6萬0341人，佔比也達到56%，目前全台中市共注射39萬2595人次，應施打率達16.5%、人口總施打率13.5%。

盧秀燕也宣布，市府持續盤點疫苗數量，7月12日起將針對65歲以上失能7至8級長者提供「到府施打」服務；7月13、14日則開設快打站，針對69、68歲長者、以及55歲以上原住民施打，長輩無須提出申請，在家等待疫苗注射通知單前往施打即可。

針對今日公布2例確診案例，衛生局長曾梓展說明，案15340為北區27歲男性，平常在西區民權路的萬波島嶼紅茶上班，上班時都至7-11市鑫門市購買午餐，7月4日休假時曾去北區三民路三段的光南書店、中友百貨、小米之家，8日開始出現呼吸喘，9日出現發燒、四肢痠痛，自行至7-11市鑫門市購買covid-19居家快篩，呈現陽性，依規自行至醫院採檢，經PCR檢驗確診後收治住院隔離。

另1例案15341則是醫院通報的男性確診個案，昨晚因咳血、心悸前往醫院急診室，PCR檢驗確診，今日經衛生局防疫專線派救護車轉至醫院隔離治療中，個案1人獨居，初步詢問無旅遊史，6月28日至7月9日期間曾到過太平區的7-11宜昌門市與新社區的7-11興中街門市，其餘資訊市府正持續疫調中。

經發局表示，針對萬波島嶼紅茶、光南大批發、中友百貨、7-11市鑫、宜昌、興中街門市，以及小米之家等確診足跡地點，經發局接獲通報後，即刻通知業者停業並進行館內清消作業，須檢具清消報告，由經發局檢視後，才會通知復業。

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民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

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不會，病毒是不挑人的
7.69%92.31%
2021-07-09-2021-07-13

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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20.43%79.57%
2021-07-08-2021-07-11

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不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.25%84.75%
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