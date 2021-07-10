台中連7「＋0」破功　盧秀燕：新增2例確診

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盧秀燕說，「疫情瞬息萬變」，「加零」不代表整體疫情到了終點，確診也不一定代表城市沒有希望，從中央到地方，許多防疫政策要因地因時制宜，都要滾動檢討，也會有所變動。
另外，疫苗施打人數，盧秀燕表示，市府在7月7日至9日一共三天時間，全市快打站加上醫療院所，一共施打10萬8026人，其中，75歲以上長者共施打9萬0514人，施打率已達6成6，比例相當高；70至74歲長者，在快打站也施打了6萬0341人，佔比也達到56%，目前全台中市共注射39萬2595人次，應施打率達16.5%、人口總施打率13.5%。
盧秀燕也宣布，市府持續盤點疫苗數量，7月12日起將針對65歲以上失能7至8級長者提供「到府施打」服務；7月13、14日則開設快打站，針對69、68歲長者、以及55歲以上原住民施打，長輩無須提出申請，在家等待疫苗注射通知單前往施打即可。
針對今日公布2例確診案例，衛生局長曾梓展說明，案15340為北區27歲男性，平常在西區民權路的萬波島嶼紅茶上班，上班時都至7-11市鑫門市購買午餐，7月4日休假時曾去北區三民路三段的光南書店、中友百貨、小米之家，8日開始出現呼吸喘，9日出現發燒、四肢痠痛，自行至7-11市鑫門市購買covid-19居家快篩，呈現陽性，依規自行至醫院採檢，經PCR檢驗確診後收治住院隔離。
另1例案15341則是醫院通報的男性確診個案，昨晚因咳血、心悸前往醫院急診室，PCR檢驗確診，今日經衛生局防疫專線派救護車轉至醫院隔離治療中，個案1人獨居，初步詢問無旅遊史，6月28日至7月9日期間曾到過太平區的7-11宜昌門市與新社區的7-11興中街門市，其餘資訊市府正持續疫調中。
經發局表示，針對萬波島嶼紅茶、光南大批發、中友百貨、7-11市鑫、宜昌、興中街門市，以及小米之家等確診足跡地點，經發局接獲通報後，即刻通知業者停業並進行館內清消作業，須檢具清消報告，由經發局檢視後，才會通知復業。