高雄連9天+0　陳其邁：處罰的是群聚不是需要吃飯的人

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有關疫苗持續向下施打，陳其邁表示，高雄打疫苗的方式就是65以上長輩接到通知書按照時間順序打疫苗 今天他到岡山路竹北高雄雖然比較鄉下但是長輩都有照時間順序來所以很順，大家來都不會塞車不用排隊，且醫護人員人力場地規劃都有按照整個接種人數做精密規劃，假如你按照通知書來就不用排隊 15分鐘留觀時間就可以離開現場還有藝人的音樂和加油。
高市府訂於7/12至7/14上午8:30-11:30/下午14:00-17:00，開放67-69歲民眾及55歲以上原住民接種疫苗，接到通知單的民眾可至49處社區接種站施打；陳其邁也提醒民眾， 7/12下午5點前，開放全國第9及第10類對象意願登記，至「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」預約接種。
陳其邁也強調，昨天跟大家抱歉 每個管制措施都會讓很多人不方便真的謝謝大家在防疫過程尤其最後的時間，希望能保有安全且健康的環境，讓市民安心住的健康免於病毒威脅，謝謝配合我常常再說 成就高雄的偉大是每位市民的努力，也許未來兩周會有零星群聚感染 假如能找到感染源我相信在很短的時間，從以前累計到現在的一萬五六千例個案降到最低，以全世界疫情傳播來說台灣非常不簡單 因為要有很多公共衛生手段介入，國民配合才能達到目標 再次感謝市民配合。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。