影／嫌傳播醜拒不付款　男子遭砍肚破腸流險喪命

新北市2名男子今（10）日凌晨到桃園市中壢區一處摩鐵開趴作樂，找了傳播小姐前來坐檯助興，但疑似2名男子嫌棄前來的傳播小姐不夠漂亮，事後拒不付款，引來10多名惡煞埋伏將兩人砍傷。中壢警方也循線將2名涉案主嫌拘捕到案，將依殺人未遂罪移送桃園地檢署偵辦。
記者李春台/桃園報導
2021-07-10 16:52:47
中壢警方指出，住在新北市汐止區的19歲李姓男子與21歲的陳姓友人南下至桃園市中壢區某摩鐵飲酒作樂，李男找來傳播妹助興，卻疑似因為嫌棄前來服務的傳播妹不夠漂亮，2人事後拒付傳播妹坐檯費，傳播妹打電話給公司，招來10多名男子持刀棍在摩鐵外埋伏，將這2名男子引出來後一陣砍殺，其中李姓男子被砍到肚破腸流，緊急送醫才保住性命。
砍人主嫌29歲李姓男子與20歲的邱姓男子等人分持開山刀與棍棒等兇器在摩鐵外埋伏守候，等李、陳2人一出摩鐵，10多人就上前一陣砍砸。慌亂中，李男雙手阻擋，仍遭刀械與棍棒打傷，其中腹部被開山刀劃破，當場肚破腸流倒臥血泊中，兇嫌10餘人見李男捧著肚子奄奄一息後趕緊鳥獸散。中壢警方據報後在2小時循線將涉案的李、邱2人逮捕到案。受傷的李男被送往中壢天晟醫院急救，幸運撿回一命，目前仍在加護病房觀察中。