COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／嫌傳播醜拒不付款　男子遭砍肚破腸流險喪命

▲新北市2男子到中壢摩鐵尋歡作樂找傳播妹助興，卻疑似嫌傳播妹太醜不付錢，結果遭10多人砍殺差點丟了性命。（圖／中壢分局提供）
▲新北市2男子到中壢摩鐵尋歡作樂找傳播妹助興，卻疑似嫌傳播妹太醜不付錢，結果遭10多人砍殺差點丟了性命。（圖／中壢分局提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-10 16:52:47

新北市2名男子今（10）日凌晨到桃園市中壢區一處摩鐵開趴作樂，找了傳播小姐前來坐檯助興，但疑似2名男子嫌棄前來的傳播小姐不夠漂亮，事後拒不付款，引來10多名惡煞埋伏將兩人砍傷。中壢警方也循線將2名涉案主嫌拘捕到案，將依殺人未遂罪移送桃園地檢署偵辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中壢警方指出，住在新北市汐止區的19歲李姓男子與21歲的陳姓友人南下至桃園市中壢區某摩鐵飲酒作樂，李男找來傳播妹助興，卻疑似因為嫌棄前來服務的傳播妹不夠漂亮，2人事後拒付傳播妹坐檯費，傳播妹打電話給公司，招來10多名男子持刀棍在摩鐵外埋伏，將這2名男子引出來後一陣砍殺，其中李姓男子被砍到肚破腸流，緊急送醫才保住性命。

▲中壢警方火速將砍人嫌犯逮捕到案，將依殺人未遂罪移送桃園地檢署偵辦。（圖／中壢分局提供）
▲中壢警方火速將砍人嫌犯逮捕到案，將依殺人未遂罪移送桃園地檢署偵辦。（圖／中壢分局提供）
 

砍人主嫌29歲李姓男子與20歲的邱姓男子等人分持開山刀與棍棒等兇器在摩鐵外埋伏守候，等李、陳2人一出摩鐵，10多人就上前一陣砍砸。慌亂中，李男雙手阻擋，仍遭刀械與棍棒打傷，其中腹部被開山刀劃破，當場肚破腸流倒臥血泊中，兇嫌10餘人見李男捧著肚子奄奄一息後趕緊鳥獸散。中壢警方據報後在2小時循線將涉案的李、邱2人逮捕到案。受傷的李男被送往中壢天晟醫院急救，幸運撿回一命，目前仍在加護病房觀察中。

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
8.14%91.86%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
20.41%79.59%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.85%85.15%
2021-07-08-2021-07-11
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀