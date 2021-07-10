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台灣美食哪些大勝日本？眾人點「3料理」：直接碾壓過去

▲台灣跟日本擁有不少兩地都有的共通美食，就有網友詢問「有哪些共通美食是台灣大勝日本？」掀起討論。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲台灣跟日本擁有不少兩地都有的共通美食，就有網友詢問「有哪些共通美食是台灣大勝日本？」掀起討論。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-10 17:14:52

日本和台灣之間的連結與情誼頗為深厚，許多台灣人把日本視為出國度假首選，而日本料理也深受台人喜愛，兩地更有不少互相交流的共有美食，像珍珠奶茶就是從台灣紅到日本的最佳範例。有網友好奇詢問，「台日有啥共通食物是台灣大勝日本的？」問題一出掀起討論，鄉民紛紛點名分享心中的答案。

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原PO在PTT發文詢問，「台日有啥共通食物是台灣大勝日本的？」並解釋那種特色過於鮮明的不列入比較，像是台灣的蚵仔煎、阿給、火雞肉飯，日本的壽司拉麵等等不算在內，而是「比較普遍、台日都有的食物」中，有哪些是「台灣屌打日本的啊？有沒有這方面的八卦？」

▲眾多網友點名日式餃子與章魚燒是「地雷日式料理」。（圖／翻攝自Flickr）
▲眾多網友點名日式餃子與章魚燒是「地雷日式料理」。（圖／翻攝自Flickr）
文章發佈後引發網友熱議，其中「章魚燒」、「煎餃」、「各類炸物」被最多人點名，「日本餃子很難吃」、「章魚燒，我認真」、「章魚燒台灣完勝」、「台灣章魚燒比日本好吃＋1」、「煎餃，聽說日本的很難吃」、「章魚燒真的直接車過去」、「餃子啊，日本煎餃貴又難吃」、「炸雞啊，唯一能跟台灣比炸雞的只有韓國」、「贏最多的是章魚燒，再來是炸物」、「炸物，除了炸蝦以外都是台灣屌打日本」。

另外有網友認為，「炒麵，贏爆」、「日本炒麵不怎麼好吃」、「超商便當～台灣完勝」、「日本肯德基世界難吃」、「剉冰，台灣贏不只10條街」、「芒果，日本只有甜沒有酸香」。

不過也有不少網友指出，「喜歡的口感不同吧」、「口味就不一樣咩，怎麼比」、「台日章魚燒做法根本不同到底有啥好吵」。（編輯：倪浩軒）

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針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
8.14%91.86%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
20.41%79.59%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.85%85.15%
2021-07-08-2021-07-11
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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