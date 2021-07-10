台灣美食哪些大勝日本？眾人點「3料理」：直接碾壓過去
日本和台灣之間的連結與情誼頗為深厚，許多台灣人把日本視為出國度假首選，而日本料理也深受台人喜愛，兩地更有不少互相交流的共有美食，像珍珠奶茶就是從台灣紅到日本的最佳範例。有網友好奇詢問，「台日有啥共通食物是台灣大勝日本的？」問題一出掀起討論，鄉民紛紛點名分享心中的答案。
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 17:14:52
原PO在PTT發文詢問，「台日有啥共通食物是台灣大勝日本的？」並解釋那種特色過於鮮明的不列入比較，像是台灣的蚵仔煎、阿給、火雞肉飯，日本的壽司拉麵等等不算在內，而是「比較普遍、台日都有的食物」中，有哪些是「台灣屌打日本的啊？有沒有這方面的八卦？」
文章發佈後引發網友熱議，其中「章魚燒」、「煎餃」、「各類炸物」被最多人點名，「日本餃子很難吃」、「章魚燒，我認真」、「章魚燒台灣完勝」、「台灣章魚燒比日本好吃＋1」、「煎餃，聽說日本的很難吃」、「章魚燒真的直接車過去」、「餃子啊，日本煎餃貴又難吃」、「炸雞啊，唯一能跟台灣比炸雞的只有韓國」、「贏最多的是章魚燒，再來是炸物」、「炸物，除了炸蝦以外都是台灣屌打日本」。
另外有網友認為，「炒麵，贏爆」、「日本炒麵不怎麼好吃」、「超商便當～台灣完勝」、「日本肯德基世界難吃」、「剉冰，台灣贏不只10條街」、「芒果，日本只有甜沒有酸香」。
不過也有不少網友指出，「喜歡的口感不同吧」、「口味就不一樣咩，怎麼比」、「台日章魚燒做法根本不同到底有啥好吵」。（編輯：倪浩軒）