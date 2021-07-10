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挺醫護助農民！鄭寶清親送水蜜桃贈國軍桃園總醫院

▲為了力挺果農，也替醫護人員加油打氣，桃園市前立委鄭寶清今天上午親自送了大量水蜜桃到國軍桃園總醫院。（圖／鄭寶清服務處提供）
▲為了力挺果農，也替醫護人員加油打氣，桃園市前立委鄭寶清今天上午親自送了大量水蜜桃到國軍桃園總醫院。（圖／鄭寶清服務處提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-10 17:04:09

為了替醫護人員加油打氣，桃園市前立委鄭寶清今（10）日上午親自送了大量水蜜桃到國軍桃園總醫院，院長林致穎、軍醫局副局長蔡建松出面感謝各界支持鼓勵，表示將盡力做好防疫職責。鄭寶清表示，醫護人員正與病毒辛苦抗戰，正值產季的水蜜桃果農也因疫情衝擊面臨難關，希望藉此舉拋磚引玉，邀請民眾一起響應「挺醫護、助農民」。

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國軍桃園總醫院群聚案持續延燒，自6月26日起全院暫停門急診。鄭寶清為了替醫護人員加油打氣，親自到復興鄉購買拉拉山水蜜桃後，今日與桃園市議員參選人吳正吉一同送到國軍桃園總醫院。鄭寶清指出，國軍桃園總醫院的醫護人員正與病毒辛苦抗戰，此刻更需要我們成為堅強後盾，給予關懷支持。

國軍桃園總醫院院長林致穎偕蔡建松出面接受捐贈外，也感謝鄭寶清的愛心與體諒。他表示，做好防疫是醫護人員應盡的職責，一定會盡力做好，保障民眾健康、安全的環境，希望各界給予支持鼓勵，

鄭寶清也透露，選擇捐贈拉拉山水蜜桃，是希望同時力挺桃園果農，因為七月正是拉拉山水蜜桃的盛產期，但受到疫情影響，今年不但實體展售、市集通通停辦，山區遊客也大幅減少，造成許多果農生計困難。他說身為在地人，希望能盡微薄之力，幫助桃園農民度過難關，也藉機拋磚引玉，鼓勵民眾一起響應支持。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

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