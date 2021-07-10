挺醫護助農民！鄭寶清親送水蜜桃贈國軍桃園總醫院

為了替醫護人員加油打氣，桃園市前立委鄭寶清今（10）日上午親自送了大量水蜜桃到國軍桃園總醫院，院長林致穎、軍醫局副局長蔡建松出面感謝各界支持鼓勵，表示將盡力做好防疫職責。鄭寶清表示，醫護人員正與病毒辛苦抗戰，正值產季的水蜜桃果農也因疫情衝擊面臨難關，希望藉此舉拋磚引玉，邀請民眾一起響應「挺醫護、助農民」。
記者李春台/桃園報導
2021-07-10 17:04:09
國軍桃園總醫院群聚案持續延燒，自6月26日起全院暫停門急診。鄭寶清為了替醫護人員加油打氣，親自到復興鄉購買拉拉山水蜜桃後，今日與桃園市議員參選人吳正吉一同送到國軍桃園總醫院。鄭寶清指出，國軍桃園總醫院的醫護人員正與病毒辛苦抗戰，此刻更需要我們成為堅強後盾，給予關懷支持。
國軍桃園總醫院院長林致穎偕蔡建松出面接受捐贈外，也感謝鄭寶清的愛心與體諒。他表示，做好防疫是醫護人員應盡的職責，一定會盡力做好，保障民眾健康、安全的環境，希望各界給予支持鼓勵，
鄭寶清也透露，選擇捐贈拉拉山水蜜桃，是希望同時力挺桃園果農，因為七月正是拉拉山水蜜桃的盛產期，但受到疫情影響，今年不但實體展售、市集通通停辦，山區遊客也大幅減少，造成許多果農生計困難。他說身為在地人，希望能盡微薄之力，幫助桃園農民度過難關，也藉機拋磚引玉，鼓勵民眾一起響應支持。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。