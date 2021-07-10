賴琳恩跟老公在家「玩太瘋」！暴瘦3公斤穿回辣妹裝

全國三級警戒延長至7月26日，許多人雖然已經開始適應居家生活，但若沒有培養規律運動的習慣，持續追劇、當沙發馬鈴薯，就必須面臨「防疫胖」的問題。藝人賴琳恩今（10）日在臉書上分享，這段期間身材不但沒有走樣，反而瘦了3公斤，同時大方分享3個祕訣，讓粉絲不禁直呼：「這樣是合理的嗎？」
娛樂中心/綜合報導
2021-07-10 18:04:25｜2021-07-10 18:25:16
32歲的賴琳恩外表美豔，曾於2008年參加香港選美榮獲季軍，2017年嫁給圈內藝人陳乃榮後，升格為性感人妻，今天她在臉書上曬出一張背殺照，開心寫下：「防疫在家狂打電動瘦了3公斤，連小時候的熱褲都套進去了！」甚至把PS5（遊戲機）的手柄玩壞，在家沒事也把以前的辣妹裝，拿出來全部穿過一輪。
賴琳恩表示想要遠離防疫胖，必須先找一件「手很忙的事情」來做，像是自己就是藉由瘋狂打電動，來消耗卡路里，笑說：「好玩到不行，玩到可以不用吃飯跟睡覺哈哈哈，在遊戲裡吃飯睡覺！」老公陳乃榮更是親自出面見證：「我們是用生命在打電動的，我現在跟我發第一張專輯時，是一樣的體重。」
另外，賴琳恩透露「封印冰箱跟零食櫃」以及「封印手機」都是不錯的選擇，能避免嘴饞和懶散，並曝光自己站上體重機的照片，身高167公分的她，體重卻只有46.6公斤，粉絲看到後直呼太瘦了，賴琳恩則自嘲：「沒事，等到電動玩膩又胖回來了！」也有網友跪求正面照，賴琳恩也在留言區無私放送，誠意十足：「說我一直不更新，這不就來了嗎？你們要珍惜，下次見不知道什麼時候。」（編輯：侯家瑜）
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