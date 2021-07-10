黃明志花6年存錢　搶救70年老家

黃明志推出紀錄片「搶救70年老厝」 ，用鏡頭介紹自己的家鄉，紀錄片中有許多黃明志兒童時期的影片與照片。黃明志透露，因為老家已經破舊不堪，所以想好好整修，

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開始動工的時間是2020年初，到了3月疫情大爆發，所有建築行業都不准開工，原以為封城可能是1、2個月的事情，後來封了將近一年的時間，老家在重新翻修時長滿了很多雜草，加上部分建築打掉重蓋還不時有蛇出沒。黃明志說：「那時候還滿沮喪的，因為封城關係，材料一直放在那，有些會壞掉，甚至需要重新買過，導致裝修的成本翻倍，包括因為老屋重建需安頓父母的租屋費用，也需要再繼續租，這些錢是他當時候沒準備到的，一直在思考是否暫停不要做或隨便做。」

▲▼黃明志（上圖左、下圖）為了改造老家，經歷一波三折。（圖／亞洲通文創提供）

加上當時黃明志的巡演，也因為一些糾紛差點舉辦不成，之後又遭到前主辦單位控告，輸的話需要賠償1千萬，馬來西亞也實行了行動管制令讓黃明志所有商演活動停擺，正當走投無路的時候，黃明志決定無論什麽廣告贊助都去接，甚至一些博弈品牌，當時只想趕快找到這些錢來補這些的洞，後來也很慶幸有度過難關。