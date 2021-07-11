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趙傳受邀「多人運動」　自豪閱人無數縱橫40年

▲趙傳打籃球40年，縱橫球場很有心得。（圖／旋風音樂提供）
▲趙傳打籃球40年，縱橫球場很有心得。（圖／旋風音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-11 09:00:00

趙傳唸師大碩士班，為了盡「學生」義務趕起期末報告。趁著疫情在家時間變多，趙傳索性卯起來做作業，除了固定運動、練唱時間外，幾乎有時間就是奮筆疾書「寫功課」。喜愛打球的他，最近因為疫情關係，沒法去籃球場打球，日前恰巧上了PODCAST，暢聊打球史。

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趙傳除了趕報告讓自己重溫18歲學生時期熱血情懷，因為疫情無法上籃球場打球的趙傳，最近應電台DJ Dennis之邀上PODCAST節目「多人運動中心wowlakers」，用嘴巴在空中「雲打球」一解球癮。對於NBA球賽超級熟悉的趙傳本身是「籃球神人」喬丹的鐵粉，分享喬丹過去風光史如數家珍。

▲趙傳熱愛打籃球。（圖／旋風音樂提供）
▲趙傳很喜愛打籃球。（圖／旋風音樂提供）
▲趙傳熱愛打籃球。（圖／旋風音樂提供）
▲趙傳（中）上DJ Dennis（左）的PODCAST節目聊籃球。（圖／旋風音樂提供）
從年輕就熱衷打籃球這項運動至今的趙傳「打球史」逾40多年，在籃球場上「閱人無數」的他可說經驗老道，還被隊友封為「球場小鋼炮」，衝鋒力及爆發力十足，他笑說：「當年常跟明星籃球隊混在一起打球，最常去的球場就是懷生國中的籃球場，而且偶爾還會在球場上碰到一些老國手，一起切磋球技覺得好爽快！我記得當時真的很瘋籃球，一個禮拜可以打三天球，等於一年打了一百多天的球，結果比NBA球賽打得還多天！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
14.43%85.57%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
18.83%81.17%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.93%85.07%
2021-07-08-2021-07-11
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

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