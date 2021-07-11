趙傳受邀「多人運動」　自豪閱人無數縱橫40年

趙傳唸師大碩士班，為了盡「學生」義務趕起期末報告。趁著疫情在家時間變多，趙傳索性卯起來做作業，除了固定運動、練唱時間外，幾乎有時間就是奮筆疾書「寫功課」。喜愛打球的他，最近因為疫情關係，沒法去籃球場打球，日前恰巧上了PODCAST，暢聊打球史。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-07-11 09:00:00
趙傳除了趕報告讓自己重溫18歲學生時期熱血情懷，因為疫情無法上籃球場打球的趙傳，最近應電台DJ Dennis之邀上PODCAST節目「多人運動中心wowlakers」，用嘴巴在空中「雲打球」一解球癮。對於NBA球賽超級熟悉的趙傳本身是「籃球神人」喬丹的鐵粉，分享喬丹過去風光史如數家珍。
從年輕就熱衷打籃球這項運動至今的趙傳「打球史」逾40多年，在籃球場上「閱人無數」的他可說經驗老道，還被隊友封為「球場小鋼炮」，衝鋒力及爆發力十足，他笑說：「當年常跟明星籃球隊混在一起打球，最常去的球場就是懷生國中的籃球場，而且偶爾還會在球場上碰到一些老國手，一起切磋球技覺得好爽快！我記得當時真的很瘋籃球，一個禮拜可以打三天球，等於一年打了一百多天的球，結果比NBA球賽打得還多天！」
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