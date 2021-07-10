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不孝兒殺母棄父詐20億保險金　還刺刀《VOICE 4》宋承憲

▲劇中，宋承憲（左）差點被不孝兒刺殺。（圖／tvN）
▲劇中，宋承憲（左）差點被不孝兒刺殺。（圖／tvN）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-07-10 21:00:00

懸疑經典韓劇《VOICE 4》播至第7集，劇中「112舉報中心」追捕殺人魔同時再接到案外案，從紐西蘭歸國的姜萬豪（趙載龍 飾）被合夥人金億滿追殺，報警後發現他曾殺母棄父，以雙親名義各獲得10億保險金，但姜爸不詳九（全茂松 飾）護子心切，把罪全往身上攔，故事讓人氣憤鼻酸。 

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以下有劇情透露，慎入！！！ 

▲《VOICE
▲《VOICE 4》第7集中，趙載龍（右）不孝詐領父母保險金。（圖／tvN）
姜萬豪被合夥人金億滿襲擊重傷送醫，未料金億滿隨後被推下懸崖慘死，對於凶手身分姜萬豪心理有數，他逃院到派出所帶走失智的爸爸不詳九，詭異行為讓人起疑，東窗事發被姜權珠（李荷娜 飾）查到他曾因母親車禍、遺棄父親登記死亡，分別從雙親身上各領到10億保險金。 

姜萬豪毫無倫理道德事出有因，他兒時與媽媽長期受到父親勒索、暴力對待，才導致想法扭曲，覺得不詳九失智、被遺棄是報應；但其實不詳九記憶清晰，他是為了年輕未盡到父親一職贖罪，不但擋下兒子襲警的刀下，更向警察自首妻子、金億滿都是他親手殺害，極力保護姜萬豪的畫面，令觀眾五味雜陳。 

此外，本季大魔王李奎炯綁架檢察官部長的女兒事件尚未落幕，意外發現趙勝浩（宋承憲 飾）28年前碰到的刑警梁福萬（李臬 飾）與此事件有關聯，而村里的石匠長者具亨泰更脫離不了關係；在李奎炯的家中，更驚見他與長者的合照，劇情白熱化。《VOICE 4》每週六、日可至myVideo、friDay影音、愛奇藝國際站、LINE TV收看。

▲▼劇中石匠長者（上圖右）與本季大魔王李奎炯認識。（圖／tvN）
▲▼劇中看似慈祥的長者（上下圖右），與本季大魔王李奎炯認識。（圖／tvN、宋承憲IG）
▲▼劇中石匠長者（上圖右）與本季大魔王李奎炯認識。（圖／tvN）
▲李奎炯
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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20.38%79.62%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.66%85.34%
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