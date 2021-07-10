不孝兒殺母棄父詐20億保險金　還刺刀《VOICE 4》宋承憲

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姜萬豪被合夥人金億滿襲擊重傷送醫，未料金億滿隨後被推下懸崖慘死，對於凶手身分姜萬豪心理有數，他逃院到派出所帶走失智的爸爸不詳九，詭異行為讓人起疑，東窗事發被姜權珠（李荷娜 飾）查到他曾因母親車禍、遺棄父親登記死亡，分別從雙親身上各領到10億保險金。
姜萬豪毫無倫理道德事出有因，他兒時與媽媽長期受到父親勒索、暴力對待，才導致想法扭曲，覺得不詳九失智、被遺棄是報應；但其實不詳九記憶清晰，他是為了年輕未盡到父親一職贖罪，不但擋下兒子襲警的刀下，更向警察自首妻子、金億滿都是他親手殺害，極力保護姜萬豪的畫面，令觀眾五味雜陳。
此外，本季大魔王李奎炯綁架檢察官部長的女兒事件尚未落幕，意外發現趙勝浩（宋承憲 飾）28年前碰到的刑警梁福萬（李臬 飾）與此事件有關聯，而村里的石匠長者具亨泰更脫離不了關係；在李奎炯的家中，更驚見他與長者的合照，劇情白熱化。《VOICE 4》每週六、日可至myVideo、friDay影音、愛奇藝國際站、LINE TV收看。
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